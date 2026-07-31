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高雄市高級中等以下學校115學年度新卸任校長布達暨交接典禮，於今(31) 日下午在社會教育館演藝廳舉行，由市長陳其邁頒發103位校長及園長聘書，也致贈退休紀念品予15位退休卸任校長。本學年度的新任、卸任及異動校長，共計103人。其中新任校長計有楠梓高中校長黃宏文等20人，調任校長計有中山高中校長莊訓當等40人，留任原校校長計有高雄女中校長鄭文儀等43人，另退休校長計有新莊高中校長王明政等15人。市長陳其邁感謝校長們在崗位上全力協助市府推動教育政策，表示校長肩負學校行政、課程發展、帶領教師團隊、學生照顧、校園安全及防災應變等多元責任，是教育現場最重要的領航者，對退休校長多年來的奉獻表達誠摯感謝，也勉勵新任校長以使命感承擔責任，帶領學校持續精進。陳其邁也指出，面對AI快速發展、科技變遷及少子化等挑戰，教育治理模式與教學內容都必須與時俱進。市府近年持續投入數位學習資源，推動「生生有平板」、智慧校園及校園環境改善，並加碼補助營養午餐與增加教育預算，減輕教師行政負擔、提升學生照顧品質。他期許新任校長秉持教育初心，發揮領導與協調能力，攜手教師及家長培育下一代，讓高雄教育持續向前邁進。