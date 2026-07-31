力積電（6770）31日晚間發布重大訊息，證實董事長暨執行長黃崇仁於當天下午因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳辭世，享壽76歲，震驚半導體業界。根據台灣大學醫學院附設醫院官網表示，醫學上所稱心肺衰竭，常是心臟衰竭持續惡化所致，初期可能沒有明顯症狀，但隨病情進展，會出現喘、呼吸困難、水腫、疲倦等情形。若出現嚴重呼吸困難、劇烈胸痛、明顯腹水、無法平躺呼吸等警訊，一定要立即就醫。
黃崇仁睡夢中辭世享壽76歲 力積電證實心肺衰竭
力積電（6770）31日晚間發布重大訊息，證實現年76歲、素有半導體業「九命怪貓」稱號的董事長暨執行長黃崇仁，於31日下午因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳辭世，消息曝光後震驚科技業界。
力積電表示，黃崇仁因心肺衰竭辭世，在新任董事長產生前，將由副董事長謝再居依法代理董事長職務，公司各項產銷及營運均依既定規畫持續推進，不會因人事異動受到影響。全體員工將秉持黃崇仁創辦人長年為台灣高科技產業打拚的精神，持續推動各項業務，延續其開創產業新局的理念。
什麼是心肺衰竭？多由心臟衰竭惡化引起
醫學上所稱的心臟衰竭，又稱鬱血性心衰竭（Congestive Heart Failure），指的是心臟無法有效將血液輸送到全身，可能是心室充血不足，或心臟收縮能力下降，導致器官供血不足。
當心臟衰竭長期沒有妥善控制時，血液可能大量回堵至肺部，引發肺水腫，使肺臟無法正常進行氣體交換，最終演變為心肺衰竭，嚴重時可能危及生命。
依心臟受影響部位及功能不同，心臟衰竭可分為左心衰竭、右心衰竭、收縮性心衰竭及舒張性心衰竭等類型，醫師也會依照美國紐約心臟協會（NYHA）及美國心臟協會（AHA）的分級方式，評估病程與嚴重程度。
心臟衰竭常見症狀
心臟衰竭初期可能沒有明顯不適，但隨著病情惡化，常見症狀包括：
◼︎呼吸急促、喘、咳嗽，平躺時容易呼吸困難。
◼︎下肢水腫、四肢冰冷。
◼︎尿量減少、體重短時間增加。
◼︎容易疲勞、焦慮不安、注意力下降或思緒混亂。
◼︎腹水、食慾降低、噁心或反胃。
若出現以下警訊，應立即就醫：
◼︎嚴重呼吸困難
◼︎劇烈胸痛
◼︎明顯腹水
◼︎無法平躺呼吸
心臟衰竭無法根治！及早控制可延緩惡化 預防8大方法一次看
醫師指出，心臟衰竭多屬慢性疾病，第一期患者甚至可能沒有任何自覺症狀，但若未積極接受治療或改善生活習慣，病情往往會逐漸惡化，陸續出現喘、心悸、體力下降等問題。
雖然心臟衰竭目前無法完全治癒，但若能及早發現、配合治療並遵循醫囑，盡可能減少心臟功能持續退化，許多患者仍可維持正常工作與日常生活。
想降低心臟衰竭及心血管疾病風險，可從日常生活做起：
◼︎戒菸
◼︎健康均衡飲食
◼︎減少攝取壞脂肪
◼︎依建議接種疫苗
◼︎戒酒或避免過量飲酒
◼︎維持良好睡眠品質
◼︎規律、適度運動
◼︎控制體重，避免肥胖
我是廣告 請繼續往下閱讀
力積電（6770）31日晚間發布重大訊息，證實現年76歲、素有半導體業「九命怪貓」稱號的董事長暨執行長黃崇仁，於31日下午因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳辭世，消息曝光後震驚科技業界。
力積電表示，黃崇仁因心肺衰竭辭世，在新任董事長產生前，將由副董事長謝再居依法代理董事長職務，公司各項產銷及營運均依既定規畫持續推進，不會因人事異動受到影響。全體員工將秉持黃崇仁創辦人長年為台灣高科技產業打拚的精神，持續推動各項業務，延續其開創產業新局的理念。
醫學上所稱的心臟衰竭，又稱鬱血性心衰竭（Congestive Heart Failure），指的是心臟無法有效將血液輸送到全身，可能是心室充血不足，或心臟收縮能力下降，導致器官供血不足。
當心臟衰竭長期沒有妥善控制時，血液可能大量回堵至肺部，引發肺水腫，使肺臟無法正常進行氣體交換，最終演變為心肺衰竭，嚴重時可能危及生命。
依心臟受影響部位及功能不同，心臟衰竭可分為左心衰竭、右心衰竭、收縮性心衰竭及舒張性心衰竭等類型，醫師也會依照美國紐約心臟協會（NYHA）及美國心臟協會（AHA）的分級方式，評估病程與嚴重程度。
心臟衰竭初期可能沒有明顯不適，但隨著病情惡化，常見症狀包括：
◼︎呼吸急促、喘、咳嗽，平躺時容易呼吸困難。
◼︎下肢水腫、四肢冰冷。
◼︎尿量減少、體重短時間增加。
◼︎容易疲勞、焦慮不安、注意力下降或思緒混亂。
◼︎腹水、食慾降低、噁心或反胃。
若出現以下警訊，應立即就醫：
◼︎嚴重呼吸困難
◼︎劇烈胸痛
◼︎明顯腹水
◼︎無法平躺呼吸
醫師指出，心臟衰竭多屬慢性疾病，第一期患者甚至可能沒有任何自覺症狀，但若未積極接受治療或改善生活習慣，病情往往會逐漸惡化，陸續出現喘、心悸、體力下降等問題。
雖然心臟衰竭目前無法完全治癒，但若能及早發現、配合治療並遵循醫囑，盡可能減少心臟功能持續退化，許多患者仍可維持正常工作與日常生活。
想降低心臟衰竭及心血管疾病風險，可從日常生活做起：
◼︎戒菸
◼︎健康均衡飲食
◼︎減少攝取壞脂肪
◼︎依建議接種疫苗
◼︎戒酒或避免過量飲酒
◼︎維持良好睡眠品質
◼︎規律、適度運動
◼︎控制體重，避免肥胖