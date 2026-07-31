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黃崇仁睡夢中辭世享壽76歲 力積電證實心肺衰竭

▲公司證實黃崇仁死訊後表示，營運將照常進行，由副董事長謝再居暫代董事長職務。（圖╱記者林汪靜攝）

什麼是心肺衰竭？多由心臟衰竭惡化引起

▲為了方便區分心臟衰竭的情況，美國紐約心臟協會（New York Heart Association）依據心臟衰竭的病程列出4個分級。（圖／臉書粉專「心臟外科 黃振銘救心揪甘心」）

心臟衰竭常見症狀

▲心肺衰竭多由心臟衰竭惡化引起，若未妥善控制，血液回堵肺部恐造成肺水腫，進一步影響呼吸功能，甚至危及生命，平時應留意身體警訊並維持良好生活習慣。（示意圖／取自 Pixabay ）

心臟衰竭無法根治！及早控制可延緩惡化 預防8大方法一次看

力積電（6770）31日晚間發布重大訊息，證實董事長暨執行長黃崇仁於當天下午因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳辭世，享壽76歲，震驚半導體業界。根據台灣大學醫學院附設醫院官網表示，醫學上所稱心肺衰竭，常是心臟衰竭持續惡化所致，初期可能沒有明顯症狀，但隨病情進展，會出現喘、呼吸困難、水腫、疲倦等情形。若出現嚴重呼吸困難、劇烈胸痛、明顯腹水、無法平躺呼吸等警訊，一定要立即就醫。力積電（6770）31日晚間發布重大訊息，證實現年76歲、素有半導體業「九命怪貓」稱號的董事長暨執行長黃崇仁，於31日下午因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳辭世，消息曝光後震驚科技業界。力積電表示，黃崇仁因心肺衰竭辭世，在新任董事長產生前，將由副董事長謝再居依法代理董事長職務，公司各項產銷及營運均依既定規畫持續推進，不會因人事異動受到影響。全體員工將秉持黃崇仁創辦人長年為台灣高科技產業打拚的精神，持續推動各項業務，延續其開創產業新局的理念。醫學上所稱的心臟衰竭，又稱鬱血性心衰竭（Congestive Heart Failure），指的是心臟無法有效將血液輸送到全身，可能是心室充血不足，或心臟收縮能力下降，導致器官供血不足。當心臟衰竭長期沒有妥善控制時，血液可能大量回堵至肺部，引發肺水腫，使肺臟無法正常進行氣體交換，最終演變為心肺衰竭，嚴重時可能危及生命。依心臟受影響部位及功能不同，心臟衰竭可分為左心衰竭、右心衰竭、收縮性心衰竭及舒張性心衰竭等類型，醫師也會依照美國紐約心臟協會（NYHA）及美國心臟協會（AHA）的分級方式，評估病程與嚴重程度。心臟衰竭初期可能沒有明顯不適，但隨著病情惡化，常見症狀包括：若出現以下警訊，應立即就醫：醫師指出，心臟衰竭多屬慢性疾病，第一期患者甚至可能沒有任何自覺症狀，但若未積極接受治療或改善生活習慣，病情往往會逐漸惡化，陸續出現喘、心悸、體力下降等問題。雖然心臟衰竭目前無法完全治癒，但若能及早發現、配合治療並遵循醫囑，盡可能減少心臟功能持續退化，許多患者仍可維持正常工作與日常生活。想降低心臟衰竭及心血管疾病風險，可從日常生活做起：