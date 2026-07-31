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37歲的韓國女星金世仁淡出演藝圈13年，近日登上MBN節目《獨家世界》，首度公開隱退後的生活，並揭露當年20歲的她，為了替家人還債，被迫拍攝19禁電影、甚至被經紀公司推下海逼陪酒的黑暗過往，令人鼻酸。金世仁透露，自己20歲出道時，家中因亞洲金融風暴陷入嚴重經濟困境，即使把演藝收入全數交給父母，仍無法填補龐大債務，為了短時間賺到大筆金錢，她不得不接演19禁網路電影，父親得知後相當自責，也成了她心中難以抹滅的傷痛。更讓她痛苦的是，當時經紀公司還要求她去酒店等去聲色場所陪酒，讓金世仁坦言那段時間「每天都像活在地獄」，長期承受巨大心理壓力的她，最終決定離開演藝圈，重新開始人生。如今的金世仁定居鄉下，一方面完成父親生前希望離開都市的心願，一方面收養了15隻流浪動物，每天悉心照料牠們，為了負擔龐大的飼料等開銷，她現在主要靠當外送員維生，也會偶爾接拍廣告、戲劇及電影，過得雖然不富裕，但是心靈相當富足。