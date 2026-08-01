小孟老師分析今日十二星座運勢，財運方面，雙子座有機會從網路賺到遊戲幣，巨蟹座從基金賺被動財，天秤座則是開課教學兼差；感情方面，牡羊座多些甜言蜜語，處女座要珍惜相處的時光。
牡羊座：
工作：不錯創意想法
感情：多點甜言蜜語
財運：零售小賺利潤
牡羊幸運色：灰藍色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座：
工作：心緒平靜穩定
感情：細心呵護溫馨
財運：兼差打理空屋
金牛幸運色：孔雀綠色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙子座：
工作：計劃細節詳細
感情：細節暖人心房
財運：網路賺遊戲幣
雙子幸運色：青瓷綠色
貴人：雙魚
小人：獅子
巨蟹座：
工作：真誠尋求和解
感情：細節關心體貼
財運：基金賺被動財
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：天蠍
獅子座：
工作：職場人氣增加
感情：溫馨體貼入微
財運：實體店面收租
獅子幸運色：中碧藍色
貴人：金牛
小人：處女
處女座：
工作：工作很有計劃
感情：真摯相待珍惜
財運：建立良好信用
處女幸運色：三色堇紫色
貴人：天秤
小人：雙魚
天秤座：
工作：工作進程穩定
感情：誓言永恆珍惜
財運：開課教學兼差
天秤幸運色：苔蘚綠色
貴人：天蠍
小人：射手
天蠍座：
工作：對人和善熱情
感情：小小甜蜜細節
財運：銷售保險賺傭
天蠍幸運色：橙紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
射手座：
工作：放鬆緩解壓力
感情：細心溫暖心房
財運：線上補習賺錢
射手幸運色：象牙色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
魔羯座：
工作：突破事業發展
感情：用心安排貼心
財運：避免盲目投資
魔羯幸運色：莓紅色
貴人：射手
小人：水瓶
水瓶座：
工作：做事拿捏分寸
感情：貼心入微溫馨
財運：投資地產賺租
水瓶幸運色：褐色
貴人：處女
小人：天秤
雙魚座：
工作：做事活力增加
感情：得到伴侶照顧
財運：固定存款習慣
雙魚幸運色：磚紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：不錯創意想法
感情：多點甜言蜜語
財運：零售小賺利潤
牡羊幸運色：灰藍色
貴人：獅子
小人：金牛
金牛座：
工作：心緒平靜穩定
感情：細心呵護溫馨
財運：兼差打理空屋
金牛幸運色：孔雀綠色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙子座：
工作：計劃細節詳細
感情：細節暖人心房
財運：網路賺遊戲幣
雙子幸運色：青瓷綠色
貴人：雙魚
小人：獅子
巨蟹座：
工作：真誠尋求和解
感情：細節關心體貼
財運：基金賺被動財
巨蟹幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：天蠍
獅子座：
工作：職場人氣增加
感情：溫馨體貼入微
財運：實體店面收租
獅子幸運色：中碧藍色
貴人：金牛
小人：處女
處女座：
工作：工作很有計劃
感情：真摯相待珍惜
財運：建立良好信用
處女幸運色：三色堇紫色
貴人：天秤
小人：雙魚
天秤座：
工作：工作進程穩定
感情：誓言永恆珍惜
財運：開課教學兼差
天秤幸運色：苔蘚綠色
貴人：天蠍
小人：射手
天蠍座：
工作：對人和善熱情
感情：小小甜蜜細節
財運：銷售保險賺傭
天蠍幸運色：橙紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
射手座：
工作：放鬆緩解壓力
感情：細心溫暖心房
財運：線上補習賺錢
射手幸運色：象牙色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
魔羯座：
工作：突破事業發展
感情：用心安排貼心
財運：避免盲目投資
魔羯幸運色：莓紅色
貴人：射手
小人：水瓶
水瓶座：
工作：做事拿捏分寸
感情：貼心入微溫馨
財運：投資地產賺租
水瓶幸運色：褐色
貴人：處女
小人：天秤
雙魚座：
工作：做事活力增加
感情：得到伴侶照顧
財運：固定存款習慣
雙魚幸運色：磚紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。