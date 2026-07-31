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我國今年4月恢復ASF自我聲明非疫區 芬蘭列入高風險國家名單

非洲豬瘟中央災害應變中心今（31）日表示，芬蘭官方網站證實，該國首度發生非洲豬瘟（ASF）案例。由於國際間非洲豬瘟疫情持續升溫，應變中心鄭重呼籲國人，切勿從非洲豬瘟發生國家攜帶、郵寄或快遞豬肉產品國，首次就裁處新台幣20萬元罰鍰，第二次以上則重罰100萬元；若以快遞或貨運方式違規輸入，最重可處七年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。應變中心指出，依據芬蘭食品安全局（Ruokavirasto）7月30日所公布資訊，該國維羅拉赫蒂（Virolahti）地區三隻野豬屍體驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性。應變中心提到，我國今日公告將芬蘭自ASF非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自今日起裝船（機）起運者禁止輸台，違者將退運或銷毀。應變中心說明，該國今年1至6月共輸入985公噸豬肉產品，應變中心呼籲進口業者務必遵守檢疫規定，共同守護我國非疫狀態。芬蘭與我國無直接通航，惟可直接通郵，仍具有疫情傳入風險，防檢署於今日將該國列入過去三年發生ASF國家及高風險國家名單，並偕同各邊境檢疫機關於邊境加強檢疫。應變中心說，我國已於今年4月6日恢復ASF自我聲明非疫區，為亞洲唯一口蹄疫、傳統豬瘟與非洲豬瘟三大豬病非疫國；非法輸入疫區豬肉製品，將嚴重威脅國內畜牧環境安全。防檢署將持續秉持違規零容忍態度，嚴懲違規行為，守護國內家畜產業。