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有房產不等於退休無憂。信義房屋社區E化平台「社區幫」正式導入資產策略規劃服務，協助住戶盤點資產與現金流、設定退休目標、規劃退休專戶、緊急預備金與股債配置，妥適準備人生下半場。社區幫也說明，資產規劃在過去常被認為是高資產族群才需要的服務，但其實不管是誰，都需要妥善安排自己的資產規劃。近年也觀察到，重視退休準備的年齡層有提前的趨勢，因此導入昀泰策略資產顧問，提供包含資產配置諮詢、退休現金流盤點、家庭資產安排、風險管理與財富健診等服務。顧問可依住戶人生階段、家庭需求、風險承受度與未來目標，協助檢視既有資產結構，並提供可討論的規劃方向，讓家庭在面對退休與傳承議題時，有更清楚的起點。除了退休安排，資產策略規劃也會納入家庭傳承需求，包括財產分配、稅務規劃、贈與及繼承安排等議題，協助家庭提早溝通，降低未來產生爭議的可能。社區幫表示，以45歲上班族為例，若距離退休還有20年、每月有固定可運用資金，可先盤點既有現金流，算出可投資金額、退休目標與風險承受度，再評估是否建立退休專戶、緊急預備金，並透過定期定額與股債分散配置等方式分散風險，逐步累積退休資產。而距離退休仍有10年以上的民眾，也建議提早建立紀律性的退休準備，例如每月固定投入、定期檢視退休缺口，並依人生階段調整現金、不動產、投資等不同資產配置。若已進入退休階段，規劃重點則會從資產累積，轉向保住本金、建立穩定現金流，並保留足夠緊急預備金。社區幫表示，平台導入資產策略規劃服務，是希望提供住戶一個專業諮詢入口。許多人其實知道需要規劃，卻不知道該從哪裡開始，也不確定要問誰。透過社區幫串接專業顧問資源，住戶可先進行需求諮詢與初步盤點，再依自身狀況評估後續安排。若有興趣了解退休規劃、資產盤點與家庭傳承議題的社區，也可與社區幫聯繫，進一步規劃社區內的相關講座或諮詢活動。社區幫希望成為管委會與住戶處理社區生活大小事的入口。隨著高齡化與家庭結構改變，住戶需要的不只是居住空間內的便利生活服務，也包含面對人生不同階段時的專業支持。社區E化不只是提供生活便利，更希望陪伴住戶面對不同人生階段的重要決策。未來也將持續串聯更多專業服務，從居住、健康到人生規劃，打造真正以家庭需求為核心的生活服務平台。