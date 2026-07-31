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中華職棒味全龍今（31）日移師臺北大巨蛋，迎戰中信兄弟，若能獲勝，將是總教練葉君璋執教生涯第500勝。賽前葉總受訪時，談到當主帥的辛酸，更直言洪一中、徐生明2位名帥很不容易；葉總坦言，棒球每天都在面對失敗，等待著他的就是準備解決問題，但看到選手進步就有成就感。葉總笑說，自己不用看網路輿論，因為自然有人拿給他看，至於要不要參考，葉總一針見血，「責任都在我身上，到底要不要參考。若失敗了，還是我要負責啊。」葉總先後在義大犀牛、富邦悍將、味全龍擔任主帥，今日賽前累積499勝。他坦言，其實都不知道自己執教幾場、拿了幾勝，「我覺得就是每天來到球場，把應該做的事情做好。當然結果會成為紀錄，但怎麼樣把每天的事情做好，我覺得更重要啦。」葉總以499勝，排名中職第3，僅次於台鋼雄鷹總教練洪一中（1138勝）、已故傳奇教頭徐生明（610勝）。葉總直言，2位前輩真的很不容易，「他們都是頭腦清楚、蠻有智慧，所以才有辦法得到那麼多人的信任。」被問到當總教練難處、痛苦在哪，葉總不諱言，就是一直在解決問題，「球隊部門任何事情，都跟總教練有關係，不可能同個時間全都沒問題，就是每天都要準備解決很多事情。」葉總直言，棒球是失敗率很高的運動，每天都在面對很多的失敗，「不管各方面，一直在檢查討失敗，為什麼？因為很容易失敗，我覺得蠻痛苦的就在這裡。」葉總指出，總教練的工作就是要承擔結果，「有時候結果不容易修正。洋將狀況不好，要換又都是錢，但最後結果，還是總教練去承擔責任，成績若不好，不管原因是什麼，就是總教練（承擔）。」被問到有沒有成就感，葉總表示，看到選手進步就很有成就感，「人家說我們哪位選手進步，就會有成就感。像陳子豪最近打的不錯，就有一點點成就感，讓他慢慢（狀態）回來。」葉總不諱言，球隊低潮時，也會收到不少來自外界的聲音，「我不用自己看（網路輿論），會有人來提醒我球迷說什麼。」外界的聲音到底要不要參考，葉總有自己的看法，「有些人講話是不用負責任的，責任都在我身上，到底要不要參考。若失敗了，還是我要負責啊。」葉總笑說，洪總的想法，他都能理解。