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2026年台北羽球公開賽混雙8強戰，台灣組合李佳馨／吳冠勳歷經3局激戰，以14：21、21：16、21：18逆轉擊敗泰國組合烏通（Ruttanapak Oupthong）／素哉帕巴叻（Jhenicha Sudjaipraparat），成功闖進4強，替台灣繼胡綾芳／楊博軒後再添一張4強門票，也寫下兩人合作以來的重要里程碑。賽後，身為戀人的兩人談起一路走來的磨合，大方坦承兩人其實也常吵架，但正因為願意面對問題、一起解決，也讓這段關係成為彼此在球場上最大的力量。昨日16強直落二擊敗馬來西亞組合後，李佳馨就曾坦言先前曾在台北賽嚴重扭傷腳踝，上週在中國賽又不幸被擊傷眼睛，因此本屆賽事「只求能平安完賽」。沒想到今日八強戰兩人越戰越勇，面對泰國強敵克服首局落後，後兩局頂住末段被追分的壓力，成功堅持戰術奪勝。打破原先設定的8強目標闖進4強，李佳馨賽後受訪時笑得燦爛直呼：「完全超出自己的目標。」李佳馨與吳冠勳去年開始才正式搭擋，不過兩人其實已經成為情侶4年半的時間。談到「情侶混雙」在場上的好壞，吳冠勳坦言，優點是彼此沒有隔閡，但缺點就是「情緒有時給得太直接」，不像一般搭檔講話比較保守客氣。李佳馨也表示，兩人在場上的情緒不會一直延續到生活：「還是會一起吃飯啊，吃完飯應該就沒事了。」她笑說，雖然有時會短暫冷戰，但情緒過了之後，就會坐下來討論問題。她認為，這些衝突反而是一種提前學習，「如果未來真的要一直走下去，總會遇到很多問題，現在只是提早面對而已。遇到了就一起解決，不要逃避。」被問到吵架時誰先服軟？李佳馨說其實是自己：「因為我想要趕快解決問題，我不喜歡一直拖著。」而談到陪伴對方走過傷病低潮，吳冠勳自嘲不會講好聽的話，但會用實際行動照顧對方、使命必達，讓李佳馨甜笑認證：「對，他是行動派的。」本屆台北公開賽台灣混雙表現亮眼，除了李佳馨／吳冠勳順利闖進四強外，另一組台灣好手胡綾芳／楊博軒稍早也以直落二擊敗日本組合川邊悠陽／石川心菜，搶下另一張四強門票。可惜的是，台灣第一混雙葉宏蔚／詹又蓁在八強戰不敵日本強權渡邊勇大／田口真彩，無緣繼續推進。