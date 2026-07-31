又有一款苦茶油致癌物超標！新北衛生局今（31）日傍晚發布新聞稿，接獲國際機能食品股份有限公司自主通報其販售「台灣苦茶油(EXP:2027/12/25，規格：500毫升)」檢出苯駢芘 2.6 μg/kg （標準：2.0 μg/kg）不符規定，業者通報時已通知其自有門市（江醫師健康舖子）將相關產品立即下架。
新北衛生局表示，接獲通報後立即會同衛福部食藥署至現場稽查，經查該批問題苦茶油由「源春製油廠」代工代料生產共780瓶，其中773瓶於其門市及官方網站販售。衛生局已要求該款苦茶油全面下架，並確認轄內門市已完成下架作業。
永豐餘販售苦茶油也是同油廠生產 新北衛生局：已通知進一步釐清
新北衛生局提醒，若曾購買到該批苦茶油請立即暫停食用，衛生局已要求業者盡速從寬辦理退換貨事宜，以確實保障消費者權益。再查本次產品與永豐餘公司販售的苦茶油均由嘉義「源春製油廠」生產製造，針對本次檢出苯駢芘異常已通知嘉義縣衛生局進一步釐清。
衛生局再次呼籲，食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全。
發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
新北衛生局提醒，若曾購買到該批苦茶油請立即暫停食用，衛生局已要求業者盡速從寬辦理退換貨事宜，以確實保障消費者權益。再查本次產品與永豐餘公司販售的苦茶油均由嘉義「源春製油廠」生產製造，針對本次檢出苯駢芘異常已通知嘉義縣衛生局進一步釐清。
衛生局再次呼籲，食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全。
發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。