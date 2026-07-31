我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新加坡宣佈了新的節能舉措，啟用辦公版「節能25」適宜著裝指南。（圖／翻攝自聯合早報）

為因應猛暑與節省能源，新加坡去年提出把室內冷氣設定在攝氏25度的倡議，今年再度推出針對上班族的著裝指南，從布料、款式、搭配等多方面，提出既環保又舒適的建議。新加坡綠色建築委員會會長洪奕龍表示，企業和機構可根據各自情況制定著裝政策，甚至可以考慮讓員工穿短褲上班。根據《聯合早報》報導，新加坡永續發展與環境部長傅海燕，30日在新加坡綠色建築委員會的雙年頒獎晚宴上，宣布了新的節能舉措，啟用辦公版「節能25」適宜著裝指南。去年提出把室內冷氣設定在攝氏25度的倡議獲得廣泛響應，至今已節省了至少640萬新元。傅海燕表示，「誰規定我們一定要穿外套和正裝呢？在我們周邊許多國家，這些並不是民族服裝。真正的民族服裝應該是更實用的穿著，室內戶外都合適」。新指南建議公眾避免用厚重、密實的面料，也避免穿帶有不透氣內襯或硬質襯料的衣物，或是較易吸熱的深色衣物。推薦採用輕而透氣的亞麻、棉等面料，而且最好是白色、淺藍色、柔和粉色和米色等淺色系。節能25運動由新加坡綠色建築委員會與永續部聯合推出，獲得國家環境局與建設局支持。新加坡綠色建築委員會會長洪奕龍表示，企業和機構可根據各自情況制定著裝政策，甚至可以考慮讓員工穿短褲上班。「不用每天，可能一個星期有一兩天，鼓勵大家穿短褲，這樣空調還能再調高1度」。洪奕龍提到，日本近來也在著裝方面採取寬鬆政策，包括考慮穿短褲上班，「日本一年只有三個月很熱，而新加坡一年到頭都那麼熱」，所以新加坡也可以酌情處理。