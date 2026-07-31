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中華職棒味全龍今（31）日在臺北大巨蛋迎戰中信兄弟，本週龍隊舉辦「新光亞洲音樂祭」主題日，今日賽前邀請韓國人氣女團Apink擔任開球嘉賓，團員尹普美一出手就偏高，但仍被龍隊明星外野手郭天信的「天網」攔下，順利開出一顆好球，現場球迷也給郭天信的美技大大掌聲。龍隊今日在大巨蛋展開「新光亞洲音樂祭」主題日，首日邀請韓國人氣二代女團Apink擔任賽後演唱嘉賓。賽前Apink也受邀開球，團員尹普美站上投手丘，一出手就偏高，不過龍隊外野手郭天信大秀招牌「天網」，奮力往上跳，將球接起來，現場球迷也給郭天信的美技熱烈掌聲。「新光亞洲音樂祭」主題日今日賽後由Apink打頭陣，明日則由超人氣韓流新星NCT WISH 、華語流行樂壇天王林宥嘉接力演唱，8月2日日本動漫搖滾傳奇大無限樂團 (Do As Infinity) 、韓國二代經典女團 KARA 則將全員合體壓軸登場。