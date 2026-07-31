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▲海洋委員會主任委員管碧玲(左2)頒獎頒獎表揚獲獎人員。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳璋玲(左1)頒獎表揚獲獎人員。(圖／國家海洋研究院提供)

海洋委員會國家海洋研究院於今(31)日下午，在高雄亞灣新創園，舉辦全國兒童海洋繪畫比賽頒獎，期推動海洋素養教育。國家海洋研究院全國兒童海洋繪畫比賽頒獎儀式，是由海洋委員會主任委員管碧玲與國家海洋研究院院長陳璋玲共同主持，有受獎學生與家長與會。國家海洋研究院院長陳璋玲表示，國家海洋研究院舉辦全國兒童海洋繪畫比賽，已邁入第7屆，今(115)年以海洋與生活為主題，鼓勵全國學童從日常生活觀察海洋、認識海洋，透過藝術創作培養海洋素養與永續意識。陳璋玲說，今年參賽件數大增至2814件，比去年2025件激增將近4成，顯見近年海洋委員會大力推動海洋素養教育，及相關海洋文化、教育政策已深入校園。海洋委員會主任委員管碧玲指出，今年以「海洋與生活」為主題，讓小朋友透過豐富的創作力，從港口、漁業、飲食及遊憩等生活經驗出發，描繪人與海洋的連結，呈現孩子們對海洋與生活的文化觀察，此次主題海洋與生活可以此屆作品內容豐富多元，除了海洋生物、漁港風光與海岸景色外，也有不少學童結合海洋污染防治、海洋保育、綠能科技、離岸風電及海洋文化等議題，展現對海洋的關懷與想像力。陳璋玲並說，國家海洋研究院致力於推動海洋素養，尤其是學齡兒童階段，該院舉辦這些讓小朋友參與的活動，不只希望小朋友透過繪畫來參與海洋活動，更期盼能成為他們長大後的珍貴回憶。陳璋玲並指出，兒童是未來海洋永續的重要力量，希望透過繪畫創作，引導孩子從生活中認識海洋、關心海洋，進一步培養珍惜海洋、守護海洋的態度，國家海洋研究院未來也將持續推動海洋教育及多元學習活動，讓更多孩子從小建立海洋素養，厚植我國的海洋文化底蘊。