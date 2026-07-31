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▲台南館17家特色名店聯手3主廚行銷府城美食，現場並結合試吃、料理展演及消費抽獎等活動。（圖／市府提供）

2026台灣美食展今（31）日起一連四天在台北世貿一館登場，各參展縣市競飆美食與創意！台南市政府以「台南最對味」為主題設置台南館，17家特色名店聯手3主廚行銷府城美食，現場並結合試吃、料理展演及消費抽獎等活動，吸引許多民眾湧現參觀試吃，透過味蕾認識台南美食文化。台南館以台南傳統窗花為設計元素，融入街景與飲食文化意象，打造具有地方特色的展館空間。開館儀式邀請台灣觀光協會及地方觀光產業代表出席，展現中央、地方及產業攜手推廣觀光的合作成果。觀光旅遊局林國華局長表示，台南素有「美食之都」美譽，今年展館匯集13家在地品牌，包括百年老店度小月、宇航牛肉湯、威記排骨、強尼甜點工藝、新鳳鳴、小鱷先生餅乾販製所等特色業者；此外，經濟部與農業部也邀請4家獲米其林必比登推介的台南店家聯展，展館共集結17家代表性業者，呈現台南多元且深厚的飲食文化。展覽期間，台南館安排曾獲米其林必比登推介的東香台菜海味料理主廚蔡瑞成，以及黃景龍、駱進漢等三位知名主廚，運用虱目魚、台灣鯛等台南代表性食材，共同演繹六道特色創意料理，包括「虱目魚煮五柳枝」、「思慕瓜綿魚肚蛤」、「鳳梨果香糖醋鯛魚片」、「避風塘虱目魚皮」、「台灣鯛燴芙蓉」及「麻油虱目魚」，展現台南食材與台菜文化的創新樣貌。除了展售與料理秀，台南館也規劃免費試吃及互動活動，民眾於展館消費滿500元即可參加抽獎，有機會獲得台南特色好禮；8月2日並邀請統一獅啦啦隊到場演出，當日消費滿1000元者，還可參加限量合影活動。觀光旅遊局表示，希望透過多元體驗，讓更多民眾深入認識台南美食與旅遊魅力，進一步帶動觀光商機。