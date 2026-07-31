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力積電董事長暨執行長黃崇仁因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳辭世，享壽76歲，引發大眾對此健康議題的高度關注。相較於一般人熟知的突發性心臟病，心肺衰竭更像是身體器官長期負擔或極端損耗後，走向機能停止的最終狀態。即使是體能處於巔峰或曾締造輝煌紀錄的職業運動員，也難以完全免疫。過去體壇也有一些大咖選手因此而過世，其中就包括葡萄牙足壇傳奇尤西比奧（Eusebio）以及日本橫綱曙太郎等人。心肺衰竭並非單一疾病，而是一種極端的生理狀態。當心臟無法有效泵血，且肺臟無法完成氧氣與二氧化碳的交換時，全身器官將因缺氧而逐漸停止運作。這通常是許多嚴重心血管疾病、呼吸系統疾病進展到末期的結果；也可能肇因於長期的器官超載、自然老化或極端的身體透支。當器官的代償機制完全崩潰，生命徵象便會隨之終止。享有「黑豹」美譽的尤西比奧，是20世紀最偉大的足球員之一。他在1966年世界盃上憑藉驚人的爆發力與射門技術，率領葡萄牙隊奪得季軍並榮獲金靴獎；效力本菲卡俱樂部期間，他更砍下超過400顆進球，成為葡萄牙足球史上的象徵性人物。晚年的尤西比奧長期受到慢性心血管疾病困擾。自2010年起，他曾多次因高血壓、心律不整及嚴重肺部感染緊急入住加護病房，整體生理機能持續下滑。2014年1月，他在里斯本家中因心臟衰竭引發心肺功能停止，安詳逝世，享年71歲。尤西比奧的離世屬於慢性心血管疾病演變至末期的典型過程。長期的高血壓導致其心臟結構改變、心肌硬化與泵血功能減退（心臟衰竭）；同時，晚年反覆發作的呼吸道發炎與肺炎，進一步損害了肺臟的換氣能力。當心臟與肺臟兩大系統皆無法代償身體需求時，最終走向心肺衰竭，器官功能完全停擺。心肺衰竭雖常作為生命終點的最終判定，但其背後的成因多半可追溯至長期的慢性負擔或極端的身體傷害。醫療專家提示，無論是職業運動員或一般民眾，皆應避免短時間內的極端減重與過度透支，並重視高血壓、心肌肥大等前期警訊，方能有效延緩心肺機能的衰退。曙太郎本名查德威克·哈阿赫奧·羅華(Chadwick Haheo Rowan)，出身夏威夷，是日本大相撲歷史上第一位外國籍的最高階級「橫綱」。他在1990年代與貴乃花、若乃花兄弟的經典對決，將相撲運動推向黃金高峰。引退後他亦曾轉戰K-1與職業摔角賽場，在台日兩地皆具備極高知名度。2017年曙太郎在九州參加比賽後因急性心律不整緊急住院，隨後陷入長期的心臟與神經系統併發症，並伴隨嚴重的行動不便與記憶衰退。在長期臥床療養後，2024年4月他在東京的醫院內因心臟衰竭不幸離世，享年54歲。相撲選手為了在擂台上獲得對抗優勢，必須維持龐大的體型，曙太郎的體重曾高達210公斤以上。這種超乎常人負荷的體重，對心血管與呼吸系統造成了長達數十年的巨大壓力，易引發心肌肥大與高血壓。晚年因病長期臥床後，血液循環進一步惡化，心臟泵血功能持續衰退，最終心臟與肺臟無法再維持生命所需的最低運作，演變成終末期心肺衰竭。年僅21歲的中國綜合格鬥(MMA)選手楊建兵，曾被譽為亞洲格鬥界最具潛力的蠅量級新星之一。他憑藉優異的角力底子與靈活的打擊技術，順利簽約亞洲頂級格鬥賽事ONE冠軍賽，並在職業生涯早期展現出極具威脅力的戰績。2015年12月，楊建兵前往馬尼拉準備參加「ONE冠軍賽35」賽事。然而在賽前秤重環節前夕，他因身體極度不適被緊急送往當地醫院搶救，最終因身體機能嚴重崩潰不治身亡，得年21歲。此事件隨後引發全球格鬥界對賽前過度減重議題的高度關注。醫療報告顯示，楊建兵的直接死因為「心肺衰竭」，而根本原因在於賽前進行了極端且嚴苛的急診式脫水減重。為了在短時間內達到量級標準，他採用了限制飲水與大量發汗等手段，導致體內電解質嚴重失衡、體溫調節失效，並誘發急性橫紋肌溶解症與熱中暑。極度缺水使血液變得高度黏稠，心臟無法有效泵血，肺部氣體交換功能隨之停擺，最終引發急性心肺衰竭而死亡。