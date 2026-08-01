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超洗腦廣告歌一炮而紅 選貓咪當主角理由揭曉

▲貓咪。（圖／《貓咪大戰爭》提供）

▲坦克貓。（圖／《貓咪大戰爭》提供）

▲獄炎鬼喵魔。（圖／《貓咪大戰爭》提供）

▲漆黑魔女凱斯莉。（圖／《貓咪大戰爭》提供）

不斷調整與創新 成長壽手機遊戲

▲《貓咪大戰爭》上線13年來，不斷新增遊戲要素，讓玩家保持新鮮感。（圖／《貓咪大戰爭》提供）

▲PONOS株式會社宣傳推廣室長野澤勇太表示，《貓咪大戰爭》會跟品牌合作，讓玩家除了遊戲外，也能在現實生活遇到貓咪。（圖／記者張家瑋攝）

母語者當翻譯 輕重度玩家都能享受遊戲

▲PONOS株式會社COO兼開發部部長佐野星一郎（左）、宣傳推廣室長野澤勇太（右）跟《NOWNEWS》記者分享《貓咪大戰爭》遊戲開發故事。（圖／記者張家瑋攝）

日本人氣手遊《貓咪大戰爭》上線13週年！官方在台灣舉辦快閃店等慶祝活動，遊戲製作團隊PONOS株式會社營運長佐野星一郎、宣傳推廣室長野澤勇太也來台跟玩家們一起歡慶，兩人也接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，分享《貓咪大戰爭》長壽原因，以及超洗腦廣告歌曲由來等遊戲內幕。不少台灣玩家對《貓咪大戰爭》的第一印象，是六週年的廣告音樂「貓咪大戰爭六週年～大大大大優惠」，野澤勇太告訴記者，他們原本過去有推出很多廣告，但六週年的廣告是第一支帶有歌曲的廣告，配合當時遊戲剛推出「貓咪拉霸」功能，選擇了這個聽起來很歡樂的音樂，並配上歌詞，之後也把日文版的廣告歌曲翻譯成中文，在台灣推出，很多玩家以為「六週年」是在唱「牛肉麵」，在網路上出現很多討論，成為一個迷因的感覺。野澤表示，因為六週年廣告大受歡迎，後續的週年廣告也有專屬配樂了。《貓咪大戰爭》有許多讓人印象深刻的貓咪角色，野澤指出，當初會選貓咪當成主角的第一個原因，就是「貓咪」是全世界都知道的動物，運用可愛貓咪加上搞怪，打造「キモかわいい」噁心又可愛的感覺；再來就是貓咪角色都是用簡單黑色線條繪製，營造出有趣的反差感。在《貓咪大戰爭》中有許多貓咪角色，野澤最喜歡的貓咪角色就是最基本的角色「貓咪」，雖然牠看起來很普通，但只要進化之後就會有超強壯的手臂，這個反差讓他很喜歡。佐野星一郎則表示，團隊之中的人氣角色是「獄炎鬼喵魔」跟「漆黑魔女凱斯莉」，因為這兩個角色是非常強的稀有角色，公司內部的人也非常愛用。佐野個人則是喜歡「坦克貓」，因為坦克貓身形高大，跟他本人很像，有親近感。已經推出13週年的《貓咪大戰爭》，可以說是相當長壽的手機遊戲，野澤表示，他們在這10幾年來一直新增遊戲要素，除了最基礎的橫向塔防遊戲模式不會變動之外，一直有在做調整和創新，像是新的角色、系統等，加上遊戲不僅是有可愛、搞怪貓咪，喜歡策略思考的重度玩家，也能在遊戲中找到樂趣，還有每天登入可以領到免費獎勵，可以吸引玩家一起玩。《貓咪大戰爭》曾跟許多知名IP進行過聯名，像是初音未來、新世紀福音戰士等，野澤透露，因為《貓咪大戰爭》在全球100多個國家都有上架，所以在選擇合作IP時，也會比較國際化的IP，未來也會想要跟有台灣特色的IP合作。官方也表示，他們也會透過跟品牌合作，讓遊戲跟現實有所連結，像是現在和粥大福、天成文旅的華山町合作，推出聯名限定套餐，讓玩家在現實生活也能遇到貓咪們。《貓咪大戰爭》在台灣擁有大批玩家，遊戲在「在地化」上付出不少努力，他們會找母語者來擔任翻譯，並且在京都的辦公室裡，翻譯跟開發的位置很近，翻譯有問題可以直接找開發團隊溝通，這10年多來才能維持高品質的在地化翻譯。對於還沒接觸過《貓咪大戰爭》的玩家，野澤和佐野表示，《貓咪大戰爭》是一款大家都可以玩得很開心的遊戲，不管是喜歡可愛貓咪，還是喜歡策略遊戲的重度玩家，都能找到喜歡的遊玩方式，加上這款遊戲是單人遊戲，自己想玩的時候就可以玩，歡迎沒有嘗試過《貓咪大戰爭》的玩家一起來玩看看。