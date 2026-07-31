我是廣告 請繼續往下閱讀

力積電董事長黃崇仁今（31）日心肺衰竭離世，享壽76歲，回顧演藝圈，也有不少知名藝人因心肺衰竭離世，包括金鐘視帝王瑞、資深演員顧寶明，以及《燒肉粽》原唱郭金發，他們雖已離開人世，但作品仍深植觀眾心中。顧寶明曾演出《投名狀》、《西楚霸王》、《白色巨塔》等作品，後來投身在舞台劇發展中，以細膩自然的演技受到肯定，他晚年因健康狀況走下坡，2022年3月19日，他因心肺衰竭病逝，享壽71歲。王瑞是台灣資深男演員，曾靠《金獎劇場－無色的愛系列：鹹魚翻身》、《金獎劇展－夢土》、《只想比你多活一天》獲得金鐘獎「最佳電視男演員獎」、「最佳男配角獎」、「迷你劇集/電視電影男主角獎」，是中視的代表演員之一，晚年他因為健康問題淡出演藝圈，2016年6月1日心肺衰竭病逝，享壽85歲。家喻戶曉的經典歌曲《燒肉粽》，捧紅了郭金發，他的歌聲成了台灣人長大途中必要的存在。2016年10月8日，他在高雄演出時突然昏倒，送醫後不幸離世，享壽72歲，死因和心肺衰竭相關，雖然人已經不在世，不過他創造的「燒肉粽」盛世至今仍然傳唱中。心肺衰竭是許多高齡者與慢性疾病患者可能面臨的嚴重健康問題，當心臟無法有效輸送血液、肺部無法維持足夠氧氣交換時，導致器官功能逐漸衰退，最終無法維持身體機能運作，若未及時搶救，恐導致死亡。