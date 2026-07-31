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胡宇威上週驚喜宣布與陳庭妮迎來寶貝女兒，今（31）日出席福斯汽車新車代言記者會，也是他升格新手爸爸後首度公開露面。談起得知老婆懷孕的那一刻，他透露自己當時正在國外拍戲，直到返台才被陳庭妮親自告知喜訊，看到超音波照片當場愣住，「我嘴巴直接掉下來，傻了10、20秒。」胡宇威透露，其實一開始他自己也不知道陳庭妮懷孕，當時人在國外拍戲，但老婆始終沒有透過電話或視訊告知，而是選擇等他回家當面分享這份喜悅。他笑說當時老婆拿手機給他看超音波照片，自己還一度沒反應過來，「我想說這張照片……天啊！天啊！」隨後整個人呆住，約莫愣了10、20秒，才慢慢接受自己即將當爸爸的事實。被問到有沒有激動落淚，他笑說當下沒有哭，只是完全傻住，「非常開心，也謝謝大家的祝福。」第一次升格當爸爸，胡宇威被問到女兒像誰，他毫不猶豫回答：「比較像我。」他笑說，不少親友看過照片後都認為女兒五官、鼻子都很像自己，「就是Mini我，小小的Mini我。」至於女兒英文名「Caitlyn」，他透露其實早在16、17歲時就已經想好，當時甚至男生、女生名字都準備好了，「我也不知道為什麼，那時候就一直覺得，以後如果有女兒，就想叫這個名字。」雖然得知懷孕時沒有落淚，但胡宇威坦言，真正讓他情緒潰堤的是陪伴陳庭妮生產的過程。他表示從懷孕到生產一路看著老婆承受身體變化與辛苦，直到女兒出生那一刻終於忍不住掉淚，「媽媽真的非常偉大，非常非常偉大。」他也透露自己親手剪下臍帶，那一刻才真正感受到「我真的當爸爸了」。胡宇威更在現場再次向老婆表達感謝，認為陳庭妮懷孕期間對飲食十分自律，很多想吃的東西都忍住，只希望給孩子最好的成長環境，「她真的把媽媽這個角色做得很好，我很感謝她，也辛苦她了。」除了分享育兒心情，胡宇威談到延宕多年的婚禮，表示婚禮絕對不會取消，「一定會辦，婚禮是很重要的儀式。」他更希望未來女兒能擔任小花童。至於是否會公開女兒長相，他則表示，目前夫妻倆還沒有討論，「她有她的隱私，我們會尊重她。」