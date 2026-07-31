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▲外交部委託國際合作發展基金會開設「0728日本熊本賑災專案」捐款專戶，自今年8月1日起至8月31日接受民眾捐款，財金公司也宣布，捐款免跨行手續費。（圖／財金公司提供）

日本熊本7月28日發生強震，造成重大災害及人員傷亡。為協助災區復原重建，外交部委託財團法人國際合作發展基金會開設「0728日本熊本賑災專案」捐款專戶，並自8月1日起至8月31日止接受民眾捐款。財金公司今（31）日也宣布，募款期間免收賑災專戶捐款跨行手續費。為助災區復原重建，外交部啟動勸募，並委託國際合作發展基金會開設「0728日本熊本賑災專案」捐款專戶，自今年8月1日起至8月31日接受民眾捐款，募得款項將由外交部統籌協調，與日本政府及相關合作組織辦理災民救助、災區復原及重建工作。此外，經中央銀行、金融監督管理委員會及財政部指導，全體金融機構與財金公司為響應政府募款賑濟救災，依據107年10月19日「研議自動啟動救災捐款免跨行手續費機制」會議決議，於「0728日本熊本賑災專案」捐款專戶開募款期間，免收賑災專戶捐款跨行手續費。財金公司進一步說明，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳（含網路銀行及行動銀行）及金融XML等方式，以新台幣捐款至外交部公告的日本賑災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費；若有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日的次月底前返還客戶帳戶。財金公司也提醒，民眾慎防不肖分子假借賑災名義進行詐騙，勿點擊來源不明連結或匯款至非官方公告帳戶，如有疑問可洽各金融機構，或洽財金公司客服電話（02）2630-5151。