大樂透第115000075期今（31）日晚間開獎，上期大樂透9億元頭獎，為第五屆最高頭獎總獎金紀錄，已在台北市松山區的「恆發彩券行」一注獨得，因此今晚頭獎回歸到1億元。對此，《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新7月31日（五）大樂透、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚是不是最強幸運兒！
🟡7月31日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：20時30分開獎。
49樂合彩：20時30分開獎。
今彩539：20時30分開獎。
39樂合彩：20時30分開獎。
3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
大樂透玩法一次看！獎金金額、規則速懂
大樂透每注50元，採從01至49號中挑選6個號碼投注的方式，每期投注截止時間為20時，開獎則固定在每週二與週五20時30分透過直播進行。開獎時會隨機開出6個基本號碼，並另外抽出1個特別號，這組號碼就是當期的大樂透獎號。
若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度極高。
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若民眾選出的6個號碼中，有3個以上（含3個）對中當期開出的6個基本號碼，就能獲得獎金並依規定兌領。不過特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定。根據台灣彩券官網資料顯示，大樂透頭獎中獎機率約為1398萬分之一，中頭獎的難度極高。