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胡宇威日前驚喜宣布與陳庭妮迎來寶貝女兒，今（31）日出席「Volkswagen T-Roc」代言記者會，也是升格新手爸爸後首度公開露面。除了分享育兒心情外，他也首度鬆口透露，兩人其實早已在台灣完成結婚登記，而女兒目前尚未報戶口，中文名字也還沒決定。由於胡宇威、陳庭妮一開始只有在美國登記，並沒有對外宣布在台灣也已經是合法夫妻，而在上週宣布生女後，生產地點一度受討論，事後經紀人證實女兒是在台灣生產。今天受訪時胡宇威被問到登記時間，坦言夫妻倆其實早就完成法律程序，「紐約回來就已經登記了。」不過他也強調，即使現在已經有了女兒，婚禮依舊不會取消。他表示，婚禮對夫妻而言是很重要的儀式，「一定會辦。」更笑說希望未來女兒能擔任小花童，一起見證爸爸媽媽的重要時刻。談到愛女近況，胡宇威透露，目前女兒只有英文名字，中文名字尚未決定，因此戶籍資料也還沒有完成。他表示，目前「只有英文名字跟綽號」，至於報戶口的程序，則會等中文名字確認後再辦理，因此現階段還沒有正式完成報戶口，現在的中文名字就是叫做「妹妹」。至於未來是否會在網路上分享女兒照片，胡宇威表示，目前夫妻倆還沒有討論過這件事，現階段仍希望保留孩子的隱私。他認為，每個孩子都應該擁有自己的成長空間，因此會尊重女兒的選擇，「她有她的隱私，我們還是會尊重那個部分。」