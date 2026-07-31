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▲五十嵐有紗在巴黎奧運後則結束了與渡邊勇大（Yuta Watanabe）多年的混雙組合合作，轉戰女雙賽場。（圖／翻攝自五十嵐有紗IG）

日本羽球界投下震撼彈！2024年巴黎奧運女雙銅牌得主、被譽為「最美女雙」的志田千陽（Chiharu Shida）與兩屆奧運混雙銅牌得主五十嵐有紗（Arisa Igarashi，婚前原姓東野）所組成的女雙組合，於今（31）日透過經紀公司及所屬球團發表聲明，正式宣布拆夥。兩人搭檔未滿一年便宣告結束，同時也退出了2026年日本羽球國家隊，引發球迷熱烈討論。這對備受矚目的組合在聲明中解釋了分道揚鑣的原因。聲明指出：「自兩人結成搭檔以來，我們互相追求理想的比賽風格，並不斷摸索更好的合作模式。然而，在考量雙方對競技的理念以及未來的發展方向後，最終做出了解除搭檔關係的決定。」日本羽球協會同日也發布公告，證實已收到並受理兩人辭退2026年日本羽球國家代表隊的申請。志田千陽也在個人Instagram上向球迷表達感謝：「由衷感謝至今支持我們的所有人，希望大家未來也能溫暖地守護我們各自前進的道路，並繼續給予我們不變的支持與鼓勵。」兩位29歲的奧運名將於2025年展開合作，未料這段搭檔關係卻如曇花一現。志田千陽原與松山奈未（Nami Matsuyama）搭檔，兩人在2025年8月世錦賽後正式拆夥；五十嵐有紗則結束了與渡邊勇大（Yuta Watanabe）多年的混雙組合合作，轉戰女雙賽場。兩位奧運奪牌名將於2025年9月正式合體。兩人在去年12月的「全日本綜合羽球錦標賽」中一舉奪下女雙冠軍，展現極高潛力與宰制力。今年7月的日本羽球公開賽，兩人因志田千陽身體狀況不佳而宣布退賽，不料月底便拋出拆夥的震撼消息。由於兩人組隊不到一年就閃電宣布解散，消息一出立刻讓日本社群平台X（前身為Twitter）陷入騷動。許多錯愕的網友紛紛留言表示：「怎麼會這樣！」、「才搭檔不到一年就拆夥，太可惜了吧」、「雙打要找到完全契合的伴侶果然很難」。不過，也有許多球迷獻上祝福：「雖然解散了，但希望她們在各自選擇的道路上都能繼續閃耀。」目前雙方聲明中均未提及兩人未來的具體動向與生涯規畫。