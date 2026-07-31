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韓國綜合股價指數（KOSPI）今（31日）暴漲 18%，收在 6,595.45 點，韓國股市上演了歷史性的狂歡，被韓媒形容為「火柱」。然而，散戶投資人的反應卻是謹慎多於慶祝。今日散戶淨賣出創下新高，而外資大舉買進。根據朝鮮日報報導，儘管韓股迎來強勢反彈，線上股票社群充斥著「解套就解散」、「再也不投資韓股了」、「我要重返美股」、「當初真該買房」等貼文。亦有散戶坦言，「我只是以防萬一才來投資國內股市，但我打算回歸美股了。我相信美股就算被套牢最後也會得救，但對韓股我真的沒有這種信心。」週五散戶在股市淨賣出 10.5 兆韓元，刷新歷史最高紀錄。在經歷了極端波動——包括因暴跌超過 8% 而連續兩天觸發熔斷機制（Circuit Breaker）之後，散戶趁著 KOSPI 強勁反彈急於拋售離場。就在散戶大舉拋售的同時，股市卻創下了多項新紀錄。KOSPI 單日 17.9% 的漲幅創下歷史最大增幅，打破了 2008 年 10 月 30 日全球金融危機期間，因韓美簽署貨幣協議消息傳出後創下的 11.95% 舊紀錄。市值第二大的 SK 海力士（SK Hynix）收在 171.8 萬韓元的歷史新高；市值第三大的 SK Square 則在早盤就攻上漲停板，達 103.8 萬韓元。三星電子暴漲 26.8%，創下單日最大漲幅紀錄。包括三星電機、大德電子、斗山燃料電池和斗山等主力股票也均以漲停收盤。半導體相關的槓桿 ETF 更暴漲高達 60%，達到單日上限。外資則吸收了散戶的巨量拋售，淨買入 8.6 兆韓元，創下歷史新高。為什麼市場參與者的走向會如此分道揚鑣？韓媒分析，近期劇烈波動的散戶選擇優先變現離場；而外資則在押注韓國被低估股市的復甦。外資買盤主要集中在獲利預期改善的半導體巨頭上。資產管理公司執行長朴晉桓表示：「市場總是在恐懼的終點創造新機會，這次也不例外。當民眾找理由離開市場時，市場就會開始創造再次上漲的理由。」專家分析，散戶的拋售行為不僅僅是獲利了結，更反映了因頻繁劇烈波動而導致對市場信任的削弱。一位散戶表示：「很遺憾國內股市本可以在發展過程中吸引資金，但卻沒能做到。雖然它可能具有長期價值，但波動實在太極端了，所以我選擇離場。」另一位投資人則表達了憂慮，認為最近的動盪會將對股市不感興趣的人推向房地產，進一步侵蝕對韓國國內股票的信心。看著 SK 海力士攻上漲停板的家庭主婦則感嘆說道：「雖然社群媒體上鋪天蓋地都是 SK 海力士漲停的新聞，但我一點也不感到安心。如果它能漲停，不也代表著它同樣可能跌停嗎？」散戶創紀錄的賣超，被視為韓國股市能否恢復信任的關鍵。如果散戶在股市大漲的情況下仍持續退出，市場對這波上漲動能可持續性的疑慮恐將加劇。