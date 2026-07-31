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已故藝人高以翔前女友Bella（蘇湘涵）迎來人生新篇章，她今（31）日在社群曬出與寶寶的兩人合照，開心宣布已平安生下兒子，並寫下「Hello 小朋友」，讓大批粉絲紛紛送上祝福。根據《三立新聞網》報導，Bella透露這次是自然產，從進入產房到兒子出生僅花了10分鐘，直呼一切「很絲滑」，她分享待產過程比想像中輕鬆，羊水是在助產師內診時自然破裂，並大讚醫療團隊細心又溫柔，讓她能安心迎接新生命的到來。Bella在2025年6月與圈外男友低調完成婚禮，丈夫從事設計相關工作，婚後生活相當低調，丈夫不僅十分尊重她的過往，也陪伴她走過人生不同階段，兩人共同迎接新生命，組成幸福家庭。Bella曾與高以翔交往3年，高以翔2019年錄製節目時猝逝，讓她一度陷入低潮，經過多年沉澱，她逐漸走出傷痛，重新展開人生，去年的婚禮上，她還特別選用高以翔生前最喜愛的向日葵製作永生花捧花，並寫下「愛不會消失，只是以不同的形式存在。」