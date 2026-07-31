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西田指出，張仁瑋非常認真準備，包含觀看對方投手的影片、研究球種、配球

▲中信兄弟本季打擊數據下滑，日籍打擊策略教練西田明央表示，投手不斷進步，打者若不作出改變，很難打出好球，西田認為，台灣打者遇到強投時想用力量「硬碰硬」，但除了個人技巧，作戰策略更重要。（圖／中信兄弟提供,2026.4.12）

所以作為開路先鋒，他真的發揮了非常棒的作用。

有好的競爭對手不是很好嗎？無論誰去守游擊都不奇怪。

中華職棒中信兄弟「超級工具人」張仁瑋昨（30）日補足規定打席數，以打擊率3成21空降打擊王。兄弟日籍打擊策略教練西田明央今（31）日直言，張仁瑋的表現完全歸功於選手踏實的「準備」，並點出張仁瑋成功扮演開路先鋒的角色。西田也說，張仁瑋與江坤宇除了體型相似外，類型完全不同，「這是正向的競爭，誰來守游擊都不奇怪，對球隊是正面的事情。」張仁瑋本季破繭而出，出賽59場，敲出68安含3轟，打擊率3成21，暫居聯盟打擊王。此外，內外兼修的張仁瑋目前是球隊「超級工具人」，攻守兩端都非常有存在感。看到張仁瑋的表現，兄弟日籍打擊策略練西田明央表示，「我覺得這個結果，完全是他所做出的『準備』。」，「他最認真，且踏實去思考並實踐這些事，朝著目標去走。」西田認為，正因為張仁瑋賽前準備做得非常紮實，才能展現好的成果，「真的只能歸功於他自己對比賽的執著、對勝利的執著渴望，這真的是非常棒的事情。」張仁瑋本季已經敲出3支「首局首打席全壘打」，追平隊友宋晟睿，並列隊史最佳，且打第1棒打擊率高達3成19，成功扮演開路先鋒的角色。西田認為，第1棒最重要的職責，就是給對方施加壓力以及為球隊帶來氣勢，「休息區的隊友看著阿瑋，是會覺得『今天這投手我們也打得到』還是會覺得『今天這投手感覺很難纏，我們也要調整』，這全看第1棒給隊友的感覺，我覺得是非常重要的工作。」西田直言，張仁瑋揮棒夠果斷，對自己鎖定的球做出強力的擊球，「這是他非常有魅力的地方。也確實反應在結果上，不少球迷會將張仁瑋與「小可愛」江坤宇做比較，在西田眼中，2人除了體型相似外，類型、性格完全不同。西田直言，「」他進一步指出，張仁瑋本季竄出頭，江坤宇當然也不能掉以輕心，「這種『競爭力』能夠被激發出來，對球隊整體來說是非常正面的事。」