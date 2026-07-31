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▲高雄市政府海洋局舉辦外籍船員關懷活動，有300多位外籍漁船員與會，展現高雄港都打造友善國際漁業港口及重視外籍船員福祉的決心。。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長石慶豐(站立者)致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲外籍船員關懷活動，安排摸彩活動炒熱氣氛，讓外籍船員在輕鬆歡樂的氛圍中，感受高雄滿滿的人情味。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局30日下午，在前鎮漁港船員會館，舉辦外籍船員關懷活動，期落實外籍漁船員身心健康照顧及法規宣導，並持續推動漁業勞動人權保障。高雄市政府海洋局外籍船員關懷活動，是由高雄市政府海洋局局長石慶豐主持，有300多位外籍漁船員與會，展現高雄港都打造友善國際漁業港口及重視外籍船員福祉的決心。高雄市政府海洋局局長石慶豐表示，高雄前鎮漁港是我國重要的遠洋漁港，每年5月中旬起魷魚漁船陸續返港整補，外籍船員也隨船返港，高雄市政府海洋局為落實對外籍船員的照顧及勞動人權保障，舉辦外籍船員關懷活動，會中結合高雄市政府毒防局舉辦毒品防制課程，並邀請漁業署、移民署、海巡署及市府團隊，配合時事安排登革熱防治、拒絕酒駕、非洲豬瘟防堵及多項漁業行政措施等多語宣導，以提升外籍船員對我國法令的認識，避免誤觸法令並保障自身權益。活動現場除安排法規宣導外，也提供多元關懷服務，包括邀請以菲律賓舞者為主組成的BB舞團帶來精彩演出，展現東南亞文化特色，另由愛剪髮義剪團提供義剪服務、高雄市按摩工會提供肩頸按摩體驗，小港醫院亦於現場提供健康檢測等相關服務，進行衛教與保健諮詢，以提醒船員健康注意事項，讓外籍船員在返港期間獲得身心照顧。此外，現場備有餐點及飲品，並安排摸彩活動炒熱氣氛，每當中獎號碼公布，全場船員屏息期待、熱情歡呼，幸運得主興奮振臂慶賀，掌聲與笑聲此起彼落，讓外籍船員在輕鬆歡樂的氛圍中感受高雄滿滿的人情味。石慶豐指出，高雄市政府海洋局未來將持續與遠洋三大公會、漁會及中央相關機關攜手合作，深化外籍船員身心照顧、保障勞動人權及推動多元文化交流，共同打造兼具勞動人權、產業永續與國際友善形象的港都高雄，讓每一位遠渡重洋來台工作的外籍漁船員，都能安心工作、幸福返港。