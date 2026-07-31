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韓國SM娛樂今（31）日宣布，經過長時間的商討之下，決定在8月31日到期後，結束跟少女時代成員俞利長達19年的個人合約，雖然人已經不在公司裡，不過她未來仍然會以少女時代成員身分活動。SM娛樂表示，俞利的個人合約將於2026年8月31日正式到期，公司感謝她自2007年出道以來一路同行，陪伴彼此走過19年的歲月，對公司來說是相當珍貴的回憶，也祝福她未來展開全新旅程。俞利近年持續朝全方位藝人發展，不僅活躍於音樂領域，也演出《時尚王》、《被告人》、《打包袱—盜取命運》、《Good Job》及《假釋審查官李韓信》等戲劇作品，累積穩定演技實力，她近年已搬到濟州島定居，平時只有工作時才返回首爾。雖然俞利合約期滿離開SM，成為少女時代又一位約滿離巢的成員，但官方再次強調，俞利與少女時代的連結不會斷開，未來只要有團體活動，她仍會以少女時代成員身分與粉絲見面。