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力積電黃崇仁心肺衰竭辭世享壽76歲 盤點歷年名人案例

▲前總統蔣經國、台塑創辦人王永慶及前行政院院長孫運璿等政商界重要人物，也都曾因心肺衰竭或心臟衰竭相關疾病病逝。圖為台塑創辦人王永慶。（圖／NOWNEWS資料照）

什麼是心臟衰竭？惡化恐演變心肺衰竭

力積電董事長黃崇仁今（31）日因心肺衰竭辭世，享壽76歲，消息震驚各界。事實上，過去國內也有多位政商界重量級人物因心肺衰竭或心臟衰竭相關疾病離世，包括前總統蔣經國、台塑集團創辦人王永慶，以及前行政院院長孫運璿等人。醫師也提醒，心臟衰竭若未及早治療，病情惡化後恐演變成心肺衰竭，嚴重時將危及生命。1988年1月13日，前總統蔣經國於七海寓所起床後身體不適，出現輕微噁心及嘔吐情形，經醫師檢查時血壓、脈搏及體溫皆正常，因未進食早餐，以靜脈注射補充營養。不過蔣經國下午1時55分突然大量吐血，隨後迅速休克並發生心臟、呼吸衰竭，醫療團隊立即施以心肺復甦術搶救，最終仍於下午3時55分因心臟衰竭病逝。台塑集團創辦人王永慶則於2008年赴美視察美國紐澤西州廠房期間，在睡夢中因喉嚨有痰無法咳出或吞嚥，被緊急送醫急救，最後因心肺衰竭辭世，享壽92歲。前行政院院長、總統府資政孫運璿於2006年因急性心肌梗塞併發急性心臟衰竭及敗血性休克，在台北榮總病逝，享壽93歲。院方指出，孫運璿本身患有高血壓、冠狀動脈心臟病、糖尿病、舊腦中風及慢性腎功能衰竭等疾病，離世前兩周曾因呼吸困難送醫，確診急性心肌梗塞合併急性心臟衰竭及肺水腫，雖一度控制病情，最後仍不幸病逝。醫學上所稱的心臟衰竭，又稱鬱血性心衰竭（Congestive Heart Failure），是指心臟無法有效將血液輸送至全身，可能因心室充血不足，或心臟收縮能力下降，使各器官血液供應不足。若心臟衰竭長時間未獲妥善控制，血液可能大量回堵至肺部，引起肺水腫，影響肺臟正常進行氣體交換，進一步發展成心肺衰竭。當心臟與肺臟同時無法維持正常功能時，病情將快速惡化，嚴重時可能危及生命，因此一旦出現相關症狀，應盡速就醫接受治療。