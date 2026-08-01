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🟡皮克敏《Pikmin Bloom》8月「泡泡蘑菇」

▲《Pikmin Bloom》8月推出「巴厘島雕刻飾品皮克敏」，主題蘑菇為「海泡泡蘑菇」。（圖／《Pikmin Bloom》提供）

《Pikmin Bloom》蘑菇如何規劃？

▲《Pikmin Bloom》中，打蘑菇是非常重要的任務，5人內可免費參加，最多可擴充至20人。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

《Pikmin Bloom》蘑菇分為幾種？

▲皮克敏《Pikmin Bloom》中，蘑菇共分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」。（圖／《Pikmin Bloom》）

《Pikmin Bloom》蘑菇獎勵

▲皮克敏《Pikmin Bloom》中，打蘑菇的獎勵會視「蘑菇種類、大小、工作力」有所變動。（圖／《Pikmin Bloom》）





皮克敏手遊《Pikmin Bloom》迎來8月新階段，今（1）日除了新任務正式開啟外，也難得在8月頭兩天就迎來「巨型蘑菇」登場，《NOWNEWS》也透過本文整理8月的「海泡泡蘑菇」，並詳細解析「月初、月中、月底要打哪種蘑菇？」才能讓遊戲資源最大化。《Pikmin Bloom》8月主題蘑菇為「海泡泡蘑菇」，，且玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，8月最後一個周末額外增加2天。8月1日和8月2日8月8日和8月9日8月15日和8月16日8月22日和8月23日8月28日至8月31日綜合資深玩家討論，建議新手玩家，每月月初因為缺乏主副花的特殊精華，平日可以優先尋找「元素菇」，月中特殊精華累積達一定數量後，平日可以開始主打「活動菇」，搭配種花任務、力拼收集獎勵。月底若任務進度達到一定程度，除了持續打「活動菇」收集獎勵外，也可以安排打些「顏色菇」來補充一般精華；周末期間則不用多想，只要有「巨型活動蘑菇」，有機會就要入場。在皮克敏《Pikmin Bloom》中，蘑菇共分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」，每種蘑菇能獲得的獎勵不同，所需花費的時間、所需戰力也不同；顏色菇、元素菇日常不定時出現，活動菇每天都有，但會隨月份更改命名，巨型活動菇通常則是周末限定。必定掉落與蘑菇顏色相同的「一般精華」，如果缺乏特定顏色的基礎精華來餵皮克敏，打顏色菇是最直接的補給方式。：相較於顏色菇，有更高機率掉落包含當季花種的「特殊精華」，且帶回的水果通常體積較大。除了精華外，擊敗後會獲得「神祕箱」，打開必定包含「活動收集道具」，例如7月的「交響樂唱片」，能充分推動任務進度。必定掉落大量活動收集道具，運回的水果極大，能一次提供非常可觀的精華數量。