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最高法院裁決遭扭曲 謠言引爆偷渡狂潮

西班牙位於北非的飛地自治市休達（Ceuta）爆發前所未見的非法越境潮造成邊境危機。西班牙官方最新估計，過去24小時內，約有高達4.9萬名非法移民透過陸路與海路，強行從摩洛哥跨越邊境湧入休達。由於休達總人口僅約8.36萬人，這意味著一日內湧入的人口已超過該城市總人口的六成，導致當地陷入嚴重混亂，西班牙政府已火速調派軍隊前往維安戒備。從網路流傳的畫面可以看見，數以萬計的人群直接游進休達，甚至有人直接沿著防波堤的岩石步行入境，摩洛哥一側的邊境警衛似乎完全未進行阻攔。另一座飛地梅利利亞（Melilla）一夜之間也記錄到約300～400起越境事件。同時，不幸的是，這場大規模偷渡潮已造成至少24人罹難，許多人在邊界試圖游過海域時溺斃。根據《BBC》報導，此波非法越境潮的導火線源於西班牙最高法院本月的一項裁決，法院裁定，當局不得將在海上攔截、試圖前往休達或另一個飛地梅利利亞的移民「即時遣返」摩洛哥。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）31日赴休達視察，強烈譴責非法越境潮是對西班牙領土的攻擊。他指出，有犯罪網絡與人口販子刻意扭曲最高法院的裁決，導致錯誤資訊在過去幾小時內「如野火般蔓延」，煽動大批民眾鋌而走險。桑切斯強調，正與摩洛哥當局合作，目標是以最快速度將所有非法入境者遣返。休達與梅利利亞自15世紀起即為西班牙領土，是歐盟在非洲大陸唯一的陸地接壤邊界，長年以來一直是摩洛哥與西班牙之間的外交焦點，也是移民進入歐洲的跳板。當地居民與醫院安保人員向媒體透露，街頭陷入一片恐慌，民眾根本不敢出門。一名選擇自行返回摩洛哥的非法移民接受路透社採訪時勸告自己同胞，「這裡情況糟透了，真的有人在死去。如果你還沒來，拜託千萬不要來」。此外，這場危機也在歐盟內部引發劇烈震盪與外交口水戰， 義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）嚴詞批評非法移民失控，威脅應考慮暫停西班牙在歐盟申根區（Schengen Area）的資格。對此，西班牙外交部強烈反擊，批梅洛尼的言論不符合盟友立場，已緊急召見義大利駐馬德里大使表達抗議。由於休達位於北非孤島，目前所有闖入的移民均被困於該市，尚未進入西班牙本土或歐洲大陸。