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中華職棒中信兄弟澳洲籍新洋投杰克（Jack O'Loughlin）今（31）日首度在二軍出賽，面對統一7-ELEVEn獅二軍先發主投3局無失分，還飆出5次三振，最快球速143公里。兄弟投手教練王建民昨（30）日受訪時指出，菲力士（Felix Pena）的處境較危險，昨日在二軍先發6局失2分，但仍送出4次保送，控球仍然不穩定。兄弟新洋投杰克今日首度在二軍出賽，先發面對獅隊二軍，首局演出3上3下，還對戴伯丞、潘磊投出三振。2局下杰克在兩出局後被田子杰敲安打，但後續解決林泓弦，讓獅隊二軍留下殘壘。3局下杰克再飆出2K，完成此役投球任務。總計杰克此役主投3局無失分，投45球（30顆好球），面對11名打者被敲出2安，另外飆出5次三振，最快球速143公里，整體投球狀態看起來相當不錯。兄弟投手教練王建民昨日表示，現階段註冊的4名洋投中，菲力士的處境較為危險，菲力士昨日在二軍先發主投6局失2分，被獅隊二軍敲出7安，另外送出2次三振、4次保送，控球狀態仍不盡理想。此外，兄弟二軍外野手李聖裕今日在7局上第3打席遭到林易霆觸身球擊中頭部，經過防護員短暫治療，李聖裕能自行走下場休息。最終兄弟二軍以0：6不敵獅隊二軍。