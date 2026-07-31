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新一屆監察委員名單早公布 預計8／6辦公聽會

9／29立院將進行投票

第六屆監察院委員任期在今（31）日正式結束，但新的監察委員仍需等立法院進行人事同意權案記名投票表決，最快也要等到9月29日立院新會期開議才會進行同意權投票。因此，從8月開始，監察院將唱空城，直至立院投票結果出爐。總統府早在6月就公布監察院第7屆正副院長及監察委員提名名單，包括獨派大老陳永興為監察院長，現任監委王榮璋為副院長，其餘監委被提名人為高天惠、張菊芳、張烽益、林惠芳、孫一信、李麗芬、陳景峻、彭紹瑾、葉宜津、林麗瑩、侯廷昌、李光章、林文程、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、邱泰源、賴振昌、莊勝榮、吳梓生、王志誠、Iban Nokan、林佳範、許有為、趙卿惠。名單提出後，總統府就將總統咨文送至立法院，咨請立法院行使同意權。今經立院協商討論後，決定8月6日舉行公聽會，由推薦學者專家代表7人參加、國民黨黨團推薦3人、民進黨黨團推薦3人、台灣民眾黨黨團推薦1人，並需在中午前將名單送往議事處彙整。8月11日上午審查監察院正副院長被提名人，各由7位委員進行詢答。國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人代表。而監察委員被提名人則各由5位委員進行詢答，並於8月11日下午、13日、18日、20日、24日進行。國民黨黨團推派2人、民進黨黨團推派2人、台灣民眾黨黨團推派1人代表。9月29日上午10點進行記名投票表決，時間為1小時30分鐘。