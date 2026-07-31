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抽驗威加苦茶油致癌物超標 北市衛生局：要求限期改善

北市衛生局啟動第二波油品檢驗專案，加強苦茶油及相關市售油品抽驗，共計抽驗24件產品，其中「高仰三苦茶油（有效日期2028/6/22，規格：250毫升）」及「高仰三苦茶油（有效日期2028/6/15，規格：250毫升）」分別檢出苯駢芘 2.4 µg/kg、2.6 µg/kg 不符規定。而產品為威加公司供應。台北市衛生局啟動第二波油品檢驗專案，加強苦茶油及相關市售油品進行抽驗，共抽驗24件產品，而2批違規產品為「永豐餘生技股份有限公司」自主通報的問題苦茶油供應商產品，北市衛生局7月29日已要求預防性下架。針對「永豐餘生技股份有限公司」7月29日晚間自主通報，由「威加國際股份有限公司」供應販售的苦茶油產品苯駢芘不符規定。北市衛生局說明，立即溯源調查，針對相同製油廠「源春製油廠」生產製造的2批不同效期，威加公司「高仰三苦茶油」產品進行抽驗，檢驗結果苯駢芘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」的規定。北市衛生局提到，依食品安全衛生管理法第17條及第48條要求威加公司限期改善，期屆複抽如仍不符規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。經向嘉義縣衛生局確認，源春製油廠已自主停工，待釐清苯駢芘超標原因並完成製程改善後再復工。北市衛生局指出，因永豐餘苦茶油為業者自主送驗，與威加高仰三苦茶油由衛生局抽驗，因而檢出不合格法規強制性不同，故衛生局依法要求其必須針對販售產品合法性進行改善，於限改期屆後會再抽驗相關產品，如仍檢出苯駢芘不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」，則依法開罰。北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁說明， 29日接獲永豐餘通報後，前往威加公司了解，發現其下游有不同批號、但油品都一樣是源春製油廠製造，擔憂相同製程可能有風險，因此當日要求同樣須預防性下架，而今日檢驗報告出爐，則是要求強制下架，目前也已在通路下架完成。北市衛生局說，經查，「高仰三苦茶油」2批問題批號產品共生產2349瓶，除了販售給一般消費者外，另供應本市7家下游業者及長庚生物科技股份有限公司18家自有門市。北市衛生局提到，同步派員稽查下架情形，經查架上均已無問題批號產品。另威加公司倉庫已封存790瓶，由各門市陸續辦理退貨中。