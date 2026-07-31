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美國總統川普（Donald Trump）宣布達成一項歷史性協議，稱哈馬斯及加薩地區所有武裝團體，將全面解除武裝。對此，哈馬斯發表聲明表示，以色列必須先結束敵對行動並從加薩撤軍，然後他們才會解除武裝。綜合外媒報導，哈馬斯在聲明中表示，以色列必須承諾「停止殺戮並結束攻擊」，這是推動和平進程的「基本切入點與第一步」。哈馬斯說他們仍然致力於進行下階段的加薩停火程序，但堅持以色列必須先停止其軍事行動，並稱其為執行協議的第一階段。哈馬斯指出，任何有關解除武裝的討論，前提條件皆為停火、以色列軍隊撤出加薩、開放物資進入展開重建工作，以及「保障巴勒斯坦國的自決權」。哈馬斯強調，正在與其他巴勒斯坦陣營合作，以保護加薩人民的權利與利益。值得注意的是，截至目前，以色列政府仍未正式發表評論。加薩專家、科威特大學教授賽義夫（Bader Al Saif）在接受《BBC》訪問時指出，正如川普在過去18個月內提出的許多其他和平計劃一樣，這次的方案雖然「登上了各大新聞頭條」，但「細節卻相當匱乏」。賽義夫賽義夫強調，目前甚至連以色列是否同意該方案都無法得知，他也對巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織是否接受該協議提出質疑。「究竟誰要先繳械？是以撤出加薩來換取繳械嗎？這會以某種特定順序進行嗎？雙方都會主張應該由對方先採取行動」。賽義夫補充道，加薩人民所遭受的苦難難以言喻，但任何和平計劃都應該建立在「堅實的基礎」之上，而目前的情況顯然並非如此。