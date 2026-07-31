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▲受害女老師丈夫鄧俊男今日現身發聲，表示太太身心受創，目前仍須求助精神科。（圖／民眾提供）

台北市一所國小四年級學童，自入學以來經常行為脫序，攻擊老師及同學，校安通報累計達109次，有如韓劇「鐵拳教育」翻版，經北市議員揭發後，一名受害女老師丈夫今日也現身發聲，表示太太身心受創，目前仍須求助精神科。對此，台中專業精神科醫師許景琦示警，孩子可能不是壞，而是需要精神醫療介入。其中一名受害老師丈夫，現任台灣觀光醫療發展協會理事長鄧俊男痛心表示，妻子是在制止該生破壞教具時，遭到重力踢傷。想不到學生家長翌日還到校興師問罪，指稱老師管教不當，甚至報警進入校園介入處理，他太太身心受創，到目前仍須求助精神科吃藥，才能平撫內心不安。鄧俊男表示，天下父母心，他可以理解父母親疼愛子女心情，但會出現這樣的學生暴力行為，可能跟家庭教育跟整個社會教育有很大關係。目前輿論有要求嚴懲、要求家長負責，甚至喊出「鐵拳教育」；另一派則同情第一線教師，痛批校安通報形同虛設。專業精神科醫師許景琦表示，從媒體披露的資訊觀察，該名學童長期反覆出現攻擊、暴怒及破壞等行為，且跨越不同情境持續發生，若長達數年、累積百餘次通報，已不宜單純視為調皮、品德不佳或家庭管教失當，而是須要接受兒童精神醫療評估警訊。他指出，臨床上類似個案可能涉及「侵擾性情緒失調症（DMDD）」，這項診斷自2013年納入《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5），主要特徵包括長期且頻繁出現與情境不相稱的暴怒、攻擊及破壞行為，並非偶發性情緒失控，而是在日常生活中持續處於易怒狀態。此一診斷的建立，也是希望避免過去將慢性易怒兒童過度診斷為躁鬱症，讓孩子能接受更精準的治療與協助。許景琦認為，若事件中的孩子確實存在情緒或行為障礙，最需要的不是再次記過、通報或公開譴責，而是完整的兒童青少年精神科評估，並依鑑定結果啟動特殊教育及相關支持系統。他指出，109次校安通報未能改善問題，也顯示行政管理機制雖能記錄事件，卻無法取代醫療介入與專業治療。對於第一線教師承受的壓力，許景琦表示，要求一般導師在缺乏精神醫療專業支援下，長期獨自面對可能有情緒行為障礙的學生，本身就是制度上的困境。他建議政府建立醫療、教育、社政及司法跨系統合作機制，讓不同專業共同介入，而非各自為政，才能真正協助孩子改善問題，也減輕教師負擔。他也提醒，事件中受傷的教師及長期處於暴力環境中的同班學生，同樣需要心理支持與醫療照顧。孩子接受治療的權利、教師安全執教的權利，以及其他學生安心受教的權益，都應受到同等重視，不應因任何一方而被犧牲。許景琦強調，精神醫療並非替暴力行為開脫，也不能將「生病」視為免責理由，而是希望透過及早診斷、適當治療及跨專業合作，讓孩子獲得真正需要的協助，同時避免校園暴力事件一再重演。他認為，唯有從教育、醫療與家庭共同介入，才能讓孩子走出情緒困境，也讓教師與學生擁有更安全的學習環境。