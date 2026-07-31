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▲今日面對6月澳洲公開賽曾擊敗自己的吳英倫，首局因失誤偏多先讓出。但進入2、3局後，林俊易精準掌握風向與進攻節奏，一舉將對手壓制。（圖／羽協提供）

▲尋求台北公開賽第5冠的周天成迎戰學弟王渝凱，首局以21：18拿下後，次局打到 7：2 領先時右手小指不慎破皮流血，一度暫停由醫護人員包紮。（圖／記者陳昱慈攝）

台北羽球公開賽今（31）日進行男單八強激戰，「左手重砲」林俊易歷經3局大戰以19：21、21：11、21：12逆轉擊敗香港名將吳英倫，完成甜美復仇並連續3屆闖進四強。而「台灣一哥」周天成則克服手指流血傷勢，直落二擊敗自家學弟王渝凱晉級，賽後他也透露自2012年7月拿第一個國際賽冠軍以來合作物理治療師高敏珊的感人內幕，鼓勵還在等待的後輩「把自己做好，別人就弄不掉你。」世界排名第12的林俊易回到主場後狀態愈發火熱，先前連續淘汰東京奧運銅牌金廷（Anthony Sinisuka Ginting）與巴黎奧運銅牌李梓嘉。今日面對6月澳洲公開賽曾擊敗自己的吳英倫，首局因失誤偏多先讓出。但進入2、3局後，林俊易精準掌握風向與進攻節奏，一舉將對手壓制。連兩場打滿3局，林俊易坦言身體其實非常疲累，但主場球迷的歡呼聲給了他很多動力，「那時候真的有點累，但一直聽到球迷幫我加油，甚至還有人喊『放輕鬆一點』，我都聽到了。」林俊易說，這些聲音讓他更想拚、更不想放棄，就像到外國比賽看到地主球員被滿場支持一樣，「換我們在主場，這股力量真的很巨大。」面對年輕選手接連衝擊，林俊易展現成熟心態：「以前是我去衝擊別人，現在換他們來衝擊我，做好被挑戰的準備，展現自己的水準最重要。」另一場男單賽事，尋求台北公開賽第5冠的周天成迎戰學弟王渝凱，首局以21：18拿下後，次局打到 7：2 領先時右手小指不慎破皮流血，一度暫停由醫護人員包紮。賽後周天成說：「本來我是不想處理的，可是血流得有點多。現在已經乾了，沒有再流血了。」挺進4強後，面對接下來的爭冠考驗，周天成強調會「一步一步來」，尤其面對韌性極強的日本對手，會把該做的恢復與準備做好。值得一提的是，被問及從2012年7月奪下首座國際賽冠軍、並與物理治療師高敏珊合作至今的感想。周天成回憶，當年最艱難的就是未能選上2012年倫敦奧運，「那時候高姐跟我說，不能再用原來的方式訓練。我們決心做出改變，換成用PNF（本體感覺神經肌肉誘發術）加上紅繩懸吊訓練（Redcord），把身體整個串聯起來，打球變得越來越省力、還兼具速度力量與控制性。」周天成直言，當時他轉念思考，當年若去參賽卻沒有奪牌競爭力，不如把自己準備好等待下一個四年，希望可以站上種子的位置，甚至有衝擊獎牌的機會。最後周天成也向還在努力的後輩們喊話：「我也想鼓勵許多還在等待機會的選手，只要把自己先做好，別人就弄不掉你，人家就必須給你這份尊重。所以就抬起頭來、不要害怕，勇往直前。」