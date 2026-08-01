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▲皮克敏打蘑菇時的戰鬥力計算，會受到「品種、友好度、飾品、頭上花朵種類、蘑菇顏色加成」等因素出現變動。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏戰力別看漏！「當月主打花朵」加成最高

▲《Pikmin Bloom》8月，頭上開出「主要花朵」美人蕉的皮克敏，打蘑菇時戰鬥力能增加5點。（圖／翻攝自皮克敏官網）

官方每月都提醒！玩家：知道但永遠會忘

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》除了收集各式各樣的可愛飾品皮克敏外，玩家合力挑戰「打蘑菇」，更是獲取稀有道具與水果精華的核心玩法，然而卻有許多玩家已經玩了遊戲好一陣子，都忽略「餵食當月活動主打花朵的精華」，能進一步提升皮克敏戰鬥力，而官方每月公布活動時，也都會進行提醒。在《Pikmin Bloom》中，皮克敏打蘑菇時的戰鬥力計算，會受到「品種、友好度、飾品、頭上花朵種類、蘑菇顏色加成」等因素出現變動，其中最容易被忽略的就是「頭上花朵種類」。據《Pikmin Bloom》官方簡介，若皮克敏是以「葉子、禿頭」狀態出戰，戰鬥力增加0點，「花苞」狀態戰鬥力會增加1點，「普通花朵」狀態戰鬥力增加3點，「非當月主打花朵」戰鬥力增加4點，「當月活動主打花朵」戰鬥力增加5點。以8月來說，若皮克敏頭上開的花是「美人蕉」，戰鬥力就會有5點加成，但若頭上開的是7月的「曇花」，戰鬥力就只會有4點加成，若以最多派40隻皮克敏出場來看，戰鬥力就足足差了40點起跳。事實上，《Pikmin Bloom》官方在每月「巨大花朵預報」時，都會註明「本月頭上開著美人蕉的皮克敏對抗蘑菇時的戰鬥力會更強，上場戰鬥前，記得先餵皮克敏吃美人蕉精華」，提醒玩家在打蘑菇前記得先餵食當月主花精華。而玩家們也時不時會在社群分享自身經歷，「玩皮克敏半年，才知道餵主花精華戰力比較高」，「知道要先餵主花，但永遠都會忘記」、「有搶到蘑菇就萬幸了，誰還管精華餵什麼」、「原來官方每個月都有提醒，真的都在亂玩」。