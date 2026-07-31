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美股週五（31日）開盤後各主要指數齊漲，科技股延續昨天的氣勢，亞馬遜公佈第二季營收超出預期，雲端運算業務表現亮眼，再度提振投資人對AI熱潮的信心。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲95.24點或0.18％；標普500指數上漲15.38點或0.21％；那斯達克指數上漲122.758點或0.49％；費城半導體指數上漲171.16點或1.51％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲0.84％、輝達上漲1.45％、特斯拉下跌0.023％。記憶體類股方面，美光上漲1.44％、SanDisk下跌0.38％，SK海力士ADR股價上漲2.12％，SpaceX股價則是下跌0.84％。根據《CNBC》報導，亞馬遜股價在早盤大漲11％領漲，相比之下，蘋果因財測不如預期股價重挫9％。儘管本週市場波動劇烈，主要股指仍有望收高。道瓊工業指數本週三暴跌超過1100點，但隨後就拉出強勢反彈，本週累積3大主要指數有望全數收高。分析師伯恩斯坦（Richard Bernstein）表示，「投資人正在重新調整對聯準會降息的預期，從而減少了先前推升投機性與動能驅動型市場的過剩流動性」。伯恩斯坦補充指出，「隨著投資人越來越看重基本面的改善，而非炒作驅動的動能，市場的領頭羊角色已不再局限於美股七巨頭，正呈現更廣泛的擴張趨勢」。