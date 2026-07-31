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自來水管長期漏水 今抓漏找到原因

竹北市仍有居民家中無瓦斯管線

為提升竹北市民的生活品質與安全，竹北市議員蔡志環針對隘口里自來水管線漏水及東海里天然瓦斯延管問題進行會勘，盼除了相關單位能盡快提出改善方案外，針對竹北還有2600多戶沒有接自來水管線的問題，要求加速處理。對此，蔡志環表示，不論是用水問題，還是天然瓦斯延管，這些都是重要的民生建設，將持續追蹤各項進度，助民眾生活改善。隘口二路218巷附近自來水管線長期漏水，雖然沒影響住戶用水，但水資源不斷地流失，也影響周邊環境整潔，因此蔡志環找自來水公司及相關單位到場會勘，和隘口里長林洪文實地了解漏水狀況。經查發現問題在於管線外漏，為避免漏水情形持續擴大，已要求自來水公司儘速完成修繕作業，同時呼籲縣府曾表示「自來水管將以每年提升普及率0.2%」作為目標的部分，應加速辦理，讓市民能夠擁有平等用水的權利。除了自來水問題外，蔡志環也關心天然瓦斯延管，因為東海里周圍仍有百戶居民長期仰賴桶裝瓦斯，不僅搬運不便，也增加日常生活成本與使用上的負擔。這回和在地里長胡瑞琴、新竹瓦斯公司等相關單位到居民陳情地點會勘，討論延管的可行方案。蔡志環指出，已持續邀集新竹瓦斯公司多次現勘，逐步確認管線配置及施工可行性，盼每項技術問題逐一釐清，加速相關評估作業，讓更多居民早日享有天然瓦斯服務，提升居住品質與用氣安全。