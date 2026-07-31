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第5屆青龍系列大獎今（31）晚盛大舉行，朴海秀憑藉《稻草人》勇奪視帝，領獎時感性向下個月要生二胎的妻子深情告白，還對著電視機前的兒子興奮喊話「爸爸得獎了！」申惠善則以《莎拉的真偽人生》摘下視后，因完全沒預料到得獎，一上台就緊張到語無倫次，直呼：「我現在腦袋一片空白。」朴海秀憑藉《稻草人》奪下本屆青龍系列大獎視帝，領獎時他透露，下個月家中將迎接新生命，大兒子一直都是帶來幸運的存在，感性向妻子告白：「每當我感到不安、迷失方向時，妳總是讓我重新站穩腳步，真的很謝謝妳，我愛妳。」最後更向電視機前的兒子喊話：「快靠近電視！爸爸得獎了！」申惠善則以《莎拉的真偽人生》榮登本屆視后，她表示自己沒有預料會得獎，並將榮耀歸功於導演、編劇、製作團隊及所有工作人員，強調劇中角色不是自己一人完成，而是大家共同努力的成果。