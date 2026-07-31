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日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊今（31）日在主場迎戰歐力士猛牛隊，台灣重砲扛先發第5棒。此役前3打席林安可都有上壘，其中包含2支一壘安打，1次保送，不過最後2打席未能建功，還吞下1次三振，延長賽遭到守備替換，留下4打數2安打、打擊率2成26的成績，最終西武隊在延長賽11局以4：5不敵歐力士隊。加上此役，林安可7月共45打數，敲出14安含4轟，單月打擊率3成11。此役林安可扛西武隊先發第5棒、左外野手，2局下首打席從歐力士隊先發投手寺西成騎手中選到保送，不過西武隊後續打者未能串連攻勢，留下殘壘。3局下第2打席，林安可把握一、二壘得點圈機會，敲出右外野安打，替西武隊延續攻勢。5局下第3打席，林安可是該局首名打者，掃出中外野安打，進帳個人此役第2安。6局下第4打席，林安可左外野飛球出局，9局下第5打席遭到三振，吞下此役第1K。正規9局結束，雙方形成3：3平手，10局上西武隊決定更換守備，由岸潤一郎接替林安可左外野防守。西武隊最終在延長賽11局以4：5不敵歐力士隊，明星賽後首戰吞下敗仗。林安可以役4打數2安打，選到1次保送，另外吞下1次三振，打擊率上升至2成26。加上此役，林安可7月共45打數，敲出14安含4轟，單月打擊率3成11。