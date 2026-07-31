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IU今（31）日現身第5屆《青龍系列大獎》，這是她跟男星李鐘碩分手、並因耳咽管開放症惡化，宣布取消演唱會後首次公開亮相，她身穿粉紅色禮服，與朱智勛一同頒獎，久未露面的她被網友發現明顯消瘦，看起來相當沒精神。IU是上一屆青龍系列大獎的視后，因此依照傳統，本次將由她來擔任同獎項的頒獎嘉賓，她與朱智勛一起頒發「最佳戲劇男主角」及「最佳戲劇女主角」獎項，穿著粉紅色禮服上台的她美貌依舊。這也是IU跟演員李鐘碩分手、宣布因為耳咽管開放症惡化延後演唱會之後，首次公開現身，她看起來似乎比過去更加消瘦，臉頰線條超明顯，看起來相當沒有精神，讓許多粉絲希望她可以好好休息，並且再以更好的狀態回到大家面前。