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▲ 「2026台灣連鎖加盟創業大展-高雄展」在7月31日至8月3日於高雄展覽館盛大登場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.31）

▲今年展場匯聚TEA TOP第一味、娜娜福等人氣茶飲品牌。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.31）

▲娜娜福以果昔優格為特色與全時段產品策略，打造從早餐到晚間皆可經營的營運模式。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.31）

面對創業型態持續轉變，除了餐飲仍是加盟市場最受歡迎的創業類別，AI智慧營運與無人商店等也成為市場新趨勢。由台灣連鎖加盟促進協會與上聯國際展覽共同主辦的「2026台灣連鎖加盟創業大展-高雄展」在7月31日至8月3日於高雄展覽館盛大登場，集結近百家知名品牌、近200個展位，預估將創造逾12億元商機，並帶動超過3,000個就業機會。此外，現場還規劃鮮乳戰鬥陀螺賽等親子活動，打造兼具商機與娛樂的展覽。根據財政部統計，截至2025年底，全台已有1萬5,969家手搖飲店，其中高雄市達3,043家，數量居全台第一，占全國近五分之一；2025年高雄手搖飲營業額更突破89億元，展現南台灣強勁的消費實力。今年展場匯聚TEA TOP第一味、娜娜福等人氣茶飲品牌。其中娜娜福以果昔優格為特色與全時段產品策略，打造從早餐到晚間皆可經營的營運模式，展場更推出168萬元加盟方案、免30萬元簽約金及最高120萬元貸款協助；此外，吾蜂美味集團攜旗下老先覺、潮味決、麵匡匡等餐飲品牌，涵蓋火鍋、滷味與拉麵也同步展出，共同搶攻餐飲加盟市場。AI智慧加盟引爆無人商機，從傳統展店到智慧營運，今年品牌大舉搶攻24小時營運及科技微型創業商機。像是從民生剛需的衣言子自助洗衣、優而美自助洗衣設備，到提升餐飲出餐效率的古吉自動點餐機，皆以標準化設備協助店家精簡人力、降低營運成本。此外，結合新零售概念的宇宙雜貨機與運用AI科技的摩衣智慧科技，更突破傳統店面的時間與空間限制，打造24小時無人營運新模式。迎「低投入、高效率」的創業新趨勢。今年展場也有不少品牌推出彈性加盟方案，三顧茅廬祭出40萬元加盟方案，沐沐餐飲集團則攜旗下六大品牌推出最低8.8萬元即可創業，深耕高雄多年的萊吉多炸雞也推出展場限定創業專案。除了主流的餐飲與智能設備，本次展覽更有許多令人耳目一新的創新跨界模式。「露琺意醫美集團」首創美容加盟優惠方案；純雪國際展示免冰磚、3秒即可快速製冰的「自動雪花機」；而國人最愛的早午餐與小吃品牌如拉亞漢堡、麥味登、炸鷄大獅、馬蔥餅、三顧茅廬等，也於現場展示最新一季的加盟優惠方案，提供更多元的投資選擇。除了掌握最新加盟商機，今年高雄加盟展也規劃暑假限定互動活動，邀請國寶級陀螺達人「阿海師」帶來精彩的傳統陀螺展演與體驗，週六、日更攜手國產鮮乳推出「白色旋風襲捲高雄！國產鮮乳陀螺爭霸賽」，民眾購買國產鮮乳商品滿額即可免費參賽，孩童組完賽還可獲得正版戰鬥陀螺，現場更祭出超過百顆正版BEYBLADE X戰鬥陀螺及多項限定大獎，讓大小朋友一邊感受台灣傳統童玩魅力，一邊體驗熱血競技樂趣。