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▲來到台灣最具代表性的夜市，拉文親自下場體驗了夜市經典遊戲「籃球九宮格」。（圖／雲豹隊提供）

▲在美食體驗環節，拉文品嚐了中壢夜市內深受遊客喜愛的兩項特色小吃。（圖／雲豹提供）

受桃園市政府邀請，來台參與「2026桃園珍珠海岸國際音樂節」系列活動的NBA飛人級巨星扎克·拉文（Zach LaVine），今（31）日傍晚在拜會桃園市長張善政後，晚間隨即由市府團隊陪同前往中壢夜市，展開一場充滿台灣味的城市體驗之旅。他也挑戰了台灣夜市經典投籃遊戲籃球九宮格，拿到「9投6中」的成績。來到台灣最具代表性的夜市，拉文親自下場體驗了夜市經典遊戲「籃球九宮格」。面對尺寸較小的夜市版籃球與籃框，這位NBA巨星依然展現出極度專注的神情，最終以九投六中的高命中率順利完成挑戰。完成遊戲後，拉文露出燦爛笑容，直呼這種夜市小遊戲相當新鮮有趣，並表示這與美國嘉年華的遊戲攤位有著截然不同的獨特體驗。在美食體驗環節，拉文品嚐了中壢夜市內深受遊客喜愛的兩項特色小吃。在曹阿伯龍鬚糖攤位，拉文在現場目睹了龍鬚糖的製作過程，對其細緻且繁複的手工技藝感到相當驚豔，品嚐後也對這項傳統甜點的風味留下深刻印象。對於台灣經典的街頭甜點雞蛋糕，拉文對其「外酥內軟」的豐富口感讚不絕口。他在試吃後頻頻向店家點頭稱讚，展現出對台灣在地小吃的高度喜愛。拉文的驚喜現身在中壢夜市颳起一陣旋風，沿途民眾熱情歡呼並高喊他的名字，紛紛拿起手機紀錄這難得的相遇。面對台灣球迷的熱情，拉文展現親和力，數度停下腳步親切地與民眾揮手致意並合影。拉文開心表示：「桃園真的很有趣！」他認為這裡不僅擁有豐富的美食與特色文化，市民的友善與熱情更讓他留下極為深刻的第一印象。桃園市政府也期盼，藉由國際球星親身走訪竹圍漁港與中壢夜市等景點，能進一步提升桃園的國際能見度，為這座城市創造最具代表性的「Taoyuan Moment」。