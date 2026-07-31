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中華職棒味全龍今（31）日以4：2擊退中信兄弟，總教練葉君璋達成執教500勝里程碑。本季「龍象大戰」前15戰龍隊贏下12場，可以說特別會打兄弟，葉總賽後被問到雙方對戰差距，他直言，兄弟今年狀況真的沒有很好，「我覺得有時候比賽的『勝利之神』好像也沒有辦法站在他們那邊。」葉總指出，兄弟在得分機會時，總缺臨門一腳，自家打線則是有效把握，而攤開數據，「龍象大戰」雙方得點圈打擊率成強烈對比，龍隊高打3成20、兄弟僅1成83。龍隊本季打兄弟特別順手，加上此役，對戰成績為12勝3敗，且是對戰8連勝，前次輸給兄弟已經是5月6日，被問到雙方的對戰差距。葉總表示，「我老實講，我覺得兄弟今年的狀況真的是沒有很好。當然除了結果，我覺得有時候比賽的『勝利之神』好像也沒有辦法站在他們那邊。」葉總指出，兄弟雖然有很多好的得分機會，但總差臨門一腳，「話說回來，我們在臨門一腳的時候，是真的可以把握機會，我覺得這最大的差別。」本季龍隊交手兄弟時，得點圈打擊率3成20，反觀兄弟對戰龍隊僅有1成83的得點圈打擊率。賽前累積執教499勝，此役以4：2擊退兄弟，葉總達成執教生涯500勝的里程碑。賽後被問到心情，葉總一如既往回答，「沒有！」不過葉總說，「我的感觸是，每天做自己喜歡做的事情是還不錯，是一件蠻幸福的事情。每天都開開心心來球場，雖然有時候會輸球或狀況不好，但都是做自己喜歡的事情。」此外，龍隊本季非常會打大巨蛋賽事，13戰贏下11場，葉總坦言清楚這件事，「我知道我們在這邊表現得都還不錯，不過不知道贏那麼多場啦！」葉總笑說，子弟兵們蠻享受在大巨蛋出賽，「蠻享受這邊的冷氣，真的蠻涼的，不用曬太陽。」