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▲BWF超級300系列「YONEX 2026 台北羽球公開賽」即將於7月28日到8月2日在臺北小巨蛋熱血開打。（圖／羽協提供）

台北羽球公開賽基本資訊

台北羽球公開賽每日賽程表

日期 賽事進度 開賽時間 7/28（二） 資格賽 / 混雙32強 09:00 / 19:30 7/29（三） 各項32強賽 09:00 7/30（四） 各項16強賽 12:00 7/31（五） 各項8強賽 16:00 8/01（六） 各項4強賽 12:00 8/02（日） 各項決賽 12:00 ▲2026年台北羽球公開賽，台灣兩位男單好手周天成和林俊易皆已打進4強。（圖／記者葉政勳攝）



台北羽球公開賽5單項對戰賽程與此前戰況

單項 今日賽程 此前戰況 男子單打(MS) 周天成 對決 沖本優大(10:00) 俞泰彬 對決 林俊易(10:00) 頭號種子周天成在八強賽以直落2擊退自家小將王渝凱，展現絕佳狀態；第2種子林俊易同樣勢如破竹，八強戰激戰3局擊退強敵李梓嘉。日本選手沖本優大與韓國選手俞泰彬也順利過關挺進四強。 女子單打(WS) 坦維夏爾馬 對決 黃宥薰(12:00) 阮垂玲 對決 烏納蒂胡達(13:40) 印度第3種子烏納蒂胡達擺脫近期連續5個巡迴賽首輪出局的低潮，八強賽以直落2力退第8種子德維卡西哈格；台灣好手黃宥薰在八強賽激戰3局逆轉擊敗第2種子林湘緹，將迎戰印度好手坦維夏爾馬。 男子雙打(MD) 陳政寬/劉廣珩 對決 謝定峰/戴偉欽(10:00) 岡村洋輝/山下恭平 對決 利奧羅利卡爾南多/丹尼爾馬丁(10:00) 台灣男雙組合陳政寬/劉廣珩在八強戰力退第3種子李芳至/李芳任，強勢晉級；馬來西亞第5種子謝定峰/戴偉欽則擊退第2種子李哲輝/楊博軒。日本第6種子將迎戰印尼第8種子，爭奪另一張決賽門票。 女子雙打(WD) 賈德/東卡薩坦 對決 中出堇/高橋美優(14:30) 陳康樂/蒂娜 VS 王曦曦/蓋駱(15:20) 馬來西亞頭號種子陳康樂/蒂娜穆拉里塔蘭狀態極佳，八強以直落2擊敗台灣組合林芷均/楊筑云；日本組合中出堇/高橋美優則在八強賽淘汰台灣第2種子謝沛珊/洪恩慈。泰國組合與中國組合也順利挺進四強。 混合雙打(XD) 吳冠勳/李佳馨 對決 楊博軒/胡綾芳(12:10) 渡邊勇大/田口真彩 對決 庫沙爾揚托/維德佳佳(12:50) 台灣2組混雙代表吳冠勳/李佳馨與第2種子楊博軒/胡綾芳雙雙殺入四強，將於準決賽上演台灣內戰；日本第8種子渡邊勇大/田口真彩同樣表現穩定，將對決印尼強權組合。

▲2026台北羽球公開賽女單16強，台灣一姐邱品蒨上演三局大戰，最終以21：13、18：21、21：14擊敗日本好手水津愛美。（圖／羽協提供）



台北羽球公開賽賽事獎金與積分

名次 BWF積分 單打獎金(美元) 雙打獎金(美元) 冠軍 7000 18750 19750 亞軍 5950 9500 9500 4強 4900 3625 3500 8強 3850 1500 1812.50 16強 2750 875 937.50 32強 1670 - -

台北羽球公開賽本日推薦賽事

▲今日面對6月澳洲公開賽曾擊敗自己的吳英倫，首局因失誤偏多先讓出。但進入2、3局後，林俊易精準掌握風向與進攻節奏，一舉將對手壓制。（圖／羽協提供）

台北羽球公開賽歷史回顧

台北羽球公開賽轉播與直播平台

▲2026年台北羽球公開賽混雙8強戰，台灣組合李佳馨／吳冠勳歷經3局激戰，以14：21、21：16、21：18逆轉擊敗泰國組合烏通（Ruttanapak Oupthong）／素哉帕巴叻（Jhenicha Sudjaipraparat）。（圖／羽協提供）

2026年台北羽球公開賽將於8月1日迎來賽局最高潮的四強準決賽。本屆為第43屆賽事，不僅是世界羽聯（BWF）超級300等級的重要巡迴賽，賽事總獎金更高達25萬美元。自7月28日在台北小巨蛋點燃戰火以來，地主台灣選手表現相當亮眼，男單頭號種子周天成與第2種子林俊易分頭出擊，力拚會師決賽上演台灣內戰；陣容經歷換血的印度代表團，也有年僅18歲的天才少女胡達（Unnati Hooda）強勢殺入女單四強，各國羽壇菁英將在今日為決賽門票展開激烈廝殺。賽事名稱： YONEX 2026 台北羽球公開賽（BWF超級300系列）比賽時間： 2026年7月28日（二）至8月2日（日）比賽地點： 臺北小巨蛋總獎金： 25萬美元參賽規模： 吸引來自22個國家（地區）、共468位世界頂尖選手齊聚角逐。戰況簡介：進入8月1日的四強階段，地主台灣選手在各單項皆有亮眼發揮。男單部分，周天成與林俊易分頭挺進；混雙項目更已確定有台灣組合將爭奪決賽門票。另一方面，印度代表團本次雖缺少男單名將森（Lakshya Sen）與女單兩屆奧運獎牌得主辛度（Pusarla Venkata Sindhu），但18歲女單超新星胡達與好手夏爾馬（Tanvi Sharma）雙雙殺入四強，為印度隊展現強大潛力與競爭力。台灣一哥周天成作為本屆賽事頭號種子，擁有豐富的國際賽經驗與強大的控場能力。日本第4種子沖本優大則是新生代潛力股，進攻節奏快速且體能充沛。這場比賽將是頂尖經驗與年輕衝勁的對決，地主球迷期盼周天成能運用細膩技術壓制對手，順利搶下決賽門票。越南一姐阮垂玲將迎戰年僅18歲的印度第3種子烏納蒂胡達。胡達是印度羽球界極具天賦的超新星，本次來台尋求重拾最佳狀態，具備靈活步伐與多變球路；阮垂玲則以穩定的拉吊與豐富經驗見長。這場跨世代對決將決定誰能主宰女單賽場，絕對值得關注。地主黑馬組合陳政寬/劉廣珩在八強賽擊敗自家前輩，士氣正值巔峰。他們的對手是實力極強的馬來西亞第5種子謝定峰/戴偉欽。馬來西亞組合在防守反擊與平抽擋具備世界級水準，台灣小將必須發揮出色的火力與速度，這場比賽預期將是火花四射的高節奏對碰。大馬頭號種子「樂蒂組合」陳康樂與蒂娜穆拉里塔蘭是本屆奪冠大熱門，她們輪轉流暢且具備極強的進攻壓迫感。面對同樣1盤未失晉級的王曦曦（Francesca Corbett）和蓋駱，樂蒂組合能否維持高檔狀態、展現絕佳默契並順利突圍，將是女雙四強賽的最大看點。最讓台灣球迷熱血沸騰的台灣內戰。第2種子楊博軒/胡綾芳是目前台灣混雙的指標性組合，默契極佳且楊博軒後場殺球威力驚人；吳冠勳/李佳馨則是從下半區殺出的黑馬組合。這場知根知底的對決，比拼的將是臨場應變與減少非受迫性失誤的能力，無論最終誰勝出，台灣都已確定穩拿1張混雙決賽門票。台北羽球公開賽自1980年創辦以來，今年已盛大邁入第43屆。作為台灣歷史最悠久且最具規模的國際羽球盛會，台北羽球公開賽目前名列世界羽聯（BWF）世界巡迴賽超級300等級賽事，不僅每年吸引各國頂尖羽球好手齊聚台灣競逐高額獎金與世界排名積分，更是無數地主選手展現實力與孕育羽壇新星的重要舞台，持續在國際羽球版圖中扮演著不可或缺的關鍵角色。周天成（4冠）戴資穎（5冠）王齊麟、陳宏麟、安東尼奧斯·阿里安托、關有明、賈蘭尼·西迪、拉昔夫·西迪（均為3冠）程文欣、簡毓瑾（4冠）男子最多：米凱爾·索加德（3冠）／女子最多：麗克·歐爾森（3冠）無法親臨現場的球迷，可透過以下平台收看六天賽事全程直播：中華電信 MOD、民視、博斯運動頻道Hami Video（提供獨家多視角直播）