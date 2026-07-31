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因涉嫌詐欺、爆發暴力衝突而長期陷入混亂的美國科羅拉多州小鎮哈特曼（Hartman），在所有選出的公職人員集體請辭、鎮上自來水嚴重污染危及居民健康後，已於本週三被州政府正式宣告「廢鎮」（Abandoned）。根據《丹佛郵報》報導，哈特曼鎮的崩潰始於今年1月中旬。1月13日一場氣氛緊張的小鎮委員會會議結束後，四名年長女性在現場大打出手。隔天，鎮上僅存的三名理事會成員集體請辭，導致該鎮徹底陷入無政府狀態。失去了鎮長、鎮行政官與委員會，哈特曼鎮不僅無法舉辦地方選舉，連最基本的生活基礎設施也全面癱瘓。鎮上的自來水系統已超過一個月未添加氯氣，水質根本無法飲用，甚至「散發出極度難聞的惡臭」。雖然哈特曼鎮先前獲得了超過100萬美元的政府補助款用於修繕水務系統，但由於沒有合法的政府組織可以簽署合約，這筆救命錢完全無法動用。在被正式宣告廢鎮前，哈特曼鎮人口僅剩下約30人。多年來，哈特曼鎮一直充斥著挪用公款的指控，居民之間相互提告，爭端始終無法化解。科羅拉多州政府表示，「廢鎮」後將由郡級委員會全面接管當地的公共道路與水務系統服務，這是保障當地居民權益的唯一出路，郡政府將會儘快恢復乾淨供水。即使狀況已經糟糕到這個程度，仍有三名鎮上居民提出抗議，認為廢鎮程序存在瑕疵。不過，科羅拉多州政府表示在現實的衛生危險面前，郡政府接管與廢鎮已是無法拖延的舉措。