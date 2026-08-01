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波特蘭拓荒者隊與市政府之間關於主場館的談判陷入嚴重僵局，球隊未來是否續留波特蘭引發強烈關注。近日，拓荒者高層對波特蘭市的經濟狀況發出嚴厲批評，這恐怕將成為迫使球隊遷出該市的致命一擊。根據《Heavy Sports》報導，波特蘭市政府和拓荒者有關於資金上的糾紛，儘管NBA主席蕭華（Adam Silver）為首的聯盟希望拓荒者留在這座城市，但雙方談判前景顯然並不樂觀。拓荒者商業營運總裁漢金斯（Dewayne Hankins）當地時間周四在波特蘭市政廳表示，場館問題只是冰山一角。他直言：「波特蘭目前停滯的商業環境、高昂的所得稅以及分裂的政治氛圍，讓這座城市很難吸引投資。這也讓我們在推銷門票、爭取企業贊助以及招募球員時面臨重重困難。」這番言論被外界視為球隊在近幾個月激烈交鋒後，向市政府官員開砲的最新策略。隨著新老闆湯姆·鄧頓（Tom Dundon）與市府在摩達中心（Moda Center）公共資金上的僵持加劇，球隊搬遷的傳聞越演越烈。鄧頓以42.5億美元收購球隊後，要求市府提供約6億美元的納稅人資金進行場館翻修，以此作為簽署全新20年租約的條件。然而，波特蘭市議會與地方領袖對此卻步，要求球隊提供詳細的設計圖並公開資金分配的透明度。波特蘭市議會將於8月12日針對一項提供1.2億美元市府資金的草案進行表決，以爭取拓荒者續留。這項表決至關重要，因為只要市府通過，就能解鎖俄勒岡州政府已承諾的3.65億美元，以及摩特諾瑪郡（Multnomah County）的8800萬美元配套資金。不過，拓荒者高層先前已將這份草案視為「毫無誠意（non-starter）」，而由12人組成的市議會也拒絕僅僅作為「橡皮圖章」。NBA聯盟正密切關注此局勢，並期盼拓荒者能留在這座自1970年代以來的家。蕭華在拉斯維加斯夏季聯賽期間表示：「我已經和鄧頓及其合夥人會面過。聯盟辦公室目前最關注的，是我們3月份在波特蘭討論過的協議，我原本期望現在能有更多進展，但似乎在某些方面偏離了軌道。」蕭華強調，聯盟正積極與雙方斡旋，確保拓荒者在波特蘭擁有長遠的未來，但仍有許多問題尚待解決。拓荒者於1970年以擴編球隊身分加入NBA，並在1977年奪下隊史唯一一座總冠軍。球隊在1995年搬入玫瑰花園球場（2013年更名為摩達中心）。儘管場外風波不斷，拓荒者目前的陣容依然星光熠熠，陣中擁有達米安·里拉德（Damian Lillard）、朱·哈勒戴（Jrue Holiday）、賈·莫蘭特（Ja Morant）、史庫特·韓德森（Scoot Henderson）、謝登·夏普（Shaedon Sharpe）、丹尼·阿夫迪亞（Deni Avdija）以及多諾萬·克林根（Donovan Clingan）等好手。