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金州勇士隊在今年休賽季招募超級巨星屢屢碰壁，加上陣中主力遭遇傷兵打擊，讓當家球星柯瑞（Stephen Curry）的未來動向再次成為聯盟焦點。前NBA球星「單打喬」喬·強森（Joe Johnson）近日在節目中爆出驚天猛料，看好邁阿密熱火隊將是柯瑞的潛在去處；而前NBA球員帕金斯（Kendrick Perkins）更公開呼籲，即將滿39歲的柯瑞應該開始規劃離開灣區的「退場機制」。前NBA全明星球員強森在節目《Nightcap Show》作客時，與喬許·史密斯（Josh Smith）談到柯瑞的未來。喬強森直言，即使柯瑞被交易也不是壞事，因為這能讓他去到更有機會奪冠的球隊。當被問到最希望看到柯瑞去哪裡時，喬強森爆料指出：「我看好他去熱火隊，我不跟你開玩笑，兄弟。」隨著熱火隊先前成功網羅阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），若柯瑞加盟將能與字母哥組成震撼聯盟的超級雙核。除了熱火之外，聖安東尼奧馬刺隊、夏洛特黃蜂隊與波士頓塞爾提克隊也被外界列為潛在下家。ESPN評論員帕金斯（Kendrick Perkins）也在《NBA Today》節目中對勇士的前景提出嚴厲批評。勇士今夏不僅未能爭取到詹姆斯（LeBron James）加盟，過去也錯失了布朗（Jaylen Brown）；更雪上加霜的是，巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶（ACL）撕裂、穆迪（Moses Moody）因髕骨腱撕裂，兩人預計最早要到2027年1月才能復出。帕金斯表示：「柯瑞需要開始規劃離開勇士隊的退場機制了，雖然不是今年，但過去4年勇士都在附加賽掙扎，今年西區競爭更激烈，他們鐵定又是附加賽球隊。柯瑞已經39歲了，坐擁4座總冠軍的他很清楚冠軍陣容長怎樣，他不該再浪費時間去指望總管能做出什麼有效補強。」儘管外界交易傳聞沸沸揚揚，但多位知名隨隊記者與內部人士均闢謠指出，勇士絕無交易柯瑞的意圖，柯瑞本人也沒有離隊打算。《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）強調：「我能100%確定，柯瑞在這個休賽季以及2026-27賽季絕對不會被交易。他極有可能在勇士隊度過整個職業生涯，沒有任何他會離開的劇本。」資深記者弗里戴爾（Nick Friedell）也澄清，外界所謂的休息室鬧劇純屬謠言，柯瑞依然致力於帶領勇士前行。柯瑞將於8月取得續約資格，雙方預計將順利完成新合約談判。