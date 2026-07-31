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台北市長蔣萬安因致癌油事件再度拋出倒閣議題，國民黨內一度傳出不排除「禮讓5席」不分區給民眾黨。對此，國民黨主席鄭麗文今（31）日接受電視媒體專訪時表示，「不可能」，這是立委私下的玩笑話，不能當真沒有這回事。鄭麗文面對鏡頭澄清再澄清，每個政黨有自己核心價值與經營方式跟理念，要彼此尊重，「藍白合不是所有事情都要一樣，最後變成同一個黨」。另外，倒閣的事情茲事體大，必須多方徵詢評估，民眾黨的態度也是重要關鍵，因此希望大家審慎思考。鄭麗文指出，倒閣這件事聽說是區域立委的建議，黨團必須要做完整的考量，而且這件事情需要過半數的立委同意。目前主張倒閣的人的想法是若成功，立委改選能和九合一選舉綁在一起。屆時民進黨若大敗，他們的黨中央、行政院長等領導階層，總需要有人負起政治責任，「看選舉結果來論卓榮泰去留」。鄭麗文直言，725上凱道後，希望黨內的火力還是能繼續把關致癌油的事，不讓民進黨混水摸魚。但倒閣的事情牽涉廣，有待黨團評估和討論。不過針對前立委陳學聖認為台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕已經形成「盧蔣體制」，鄭麗文則說，台北市、台中市首當其衝，同仇敵愾是自然而然的事情。