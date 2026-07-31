我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本屆活動加入動漫角色與中世紀鎧甲元素，透過Cosplay、武士及格鬥文化跨界結合，讓傳統技擊賽事增添更多視覺亮點與娛樂性。（圖／主辦單位提供）

▲洄瀾勇士格鬥賽今年結合動漫市集、Cosplay評選、動漫DJ及中世紀鎧甲對決，主辦單位盼吸引格鬥迷、動漫愛好者與親子家庭共同參與。（圖／主辦單位提供）

▲花蓮市長魏嘉彥表示，洄瀾勇士格鬥賽已舉辦至第六屆，希望透過運動、動漫與音樂跨界合作，讓不同族群都能在活動中找到熱血與共鳴。（圖／主辦單位提供）

第六屆「花蓮市市長盃洄瀾勇士格鬥賽」將於8月1日起在花蓮市中山公園登場，今年不只有熱血格鬥賽事，更加入動漫市集、Cosplay評選、動漫DJ與中世紀鎧甲對決，打破運動與次文化之間的界線，打造結合競技、音樂及地方觀光的跨界盛會。本屆活動最吸睛的亮點，是極具視覺震撼的中世紀鎧甲對決。選手穿著重型鋼鐵鎧甲，透過武器、力量與戰術正面交鋒，重現跨越時空的騎士競技場面。現場同時安排多場格鬥賽事，提供各地選手展現訓練成果與實戰能力的舞台，也讓觀眾近距離感受技擊運動的速度、力量與臨場張力。除了格鬥競技，今年也加入動漫市集、Cosplay評選及動漫DJ演出。民眾可近距離與創作者互動，欣賞原創作品，並隨著DJ音樂參與現場活動。主辦單位希望透過動漫、音樂與運動的跨界結合，吸引過去較少接觸格鬥賽事的族群，讓活動不只是選手競技舞台，也成為適合親子及不同興趣民眾參與的城市祭典。長年支持洄瀾勇士格鬥賽的花蓮市長魏嘉彥表示，賽事從前任市長任內延續至今，已經舉辦至第六屆，每一屆都持續突破原有形式。魏嘉彥指出，洄瀾勇士不只是一場格鬥活動，更是一場跨越文化與時空的盛會，希望建立包容且充滿熱情的舞台，讓動漫迷、音樂玩家及格鬥支持者都能找到共鳴，也替花蓮注入更多活力。花蓮縣格鬥運動推廣協會理事長韓修信表示，賽事除了替選手提供展現自我的機會，也希望帶動地方觀光，協助振興花蓮經濟。年過50歲才開始接觸格鬥運動的韓修信認為，技擊並非只屬於年輕人或職業選手，而是適合不同年齡層參與的健康活動，能在健身與防身之間取得平衡。協辦單位中華民國運動彩券發展協會（CSDA）理事長廖聿偉表示，支持合法、合規的體育賽事，一直是協會致力推動的方向。協助基層競賽穩定發展，不僅能讓選手累積實戰經驗，也有助於運動產業形成正向循環。UFC GYM行銷總監KOBA指出，樂見全台各地技擊賽事蓬勃發展，也很高興能與花蓮在地運動團體合作推廣格鬥運動。他同時提醒，民眾報名技擊賽事時，應選擇合法、合規的主辦單位，確保競賽安全與自身權益。阿思瑪麗景大飯店副總經理周育麟表示，每年都很高興看到新選手登台揮灑汗水，今年新增動漫市集及Cosplay評選，大幅提升活動熱度與觀賞性。第六屆「花蓮市市長盃洄瀾勇士格鬥賽」將於8月1日起在花蓮市中山公園展開，主辦單位邀請全台格鬥迷、動漫愛好者及親子家庭前往參與，共同感受結合創意、音樂與力量的跨界盛會。